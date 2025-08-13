Αυτό είναι το ιδανικό φρούτο αν είμαστε πάνω από 50 χρονών – Βελτιώνει μνήμη και γνωστική λειτουργία

Οι ειδικοί συμβουλεύουν ότι μια διατροφή η οποία περιλαμβάνει φρούτα, φυλλώδη λαχανικά, ξηρούς καρπούς, δημητριακά ολικής άλεσης και ψάρια συμβάλλει στην καλή υγεία του εγκεφάλου καθώς μεγαλώνουμε.

Ποιά είναι ωστόσο τα φρούτα που πρέπει να καταναλώνουν περισσότερο τα άτομα άνω των 50 ετών; Τα μούρα, τα σταφύλια και τα εσπεριδοειδή επαινούνται για τα οφέλη τους σε σχέση με τη γνωστική λειτουργία. Τα φρούτα αυτά περιέχουν αντιοξειδωτικά ή ουσίες που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη της κυτταρικής βλάβης που προκαλείται από το οξειδωτικό στρες. Ειδικότερα, τα αντιοξειδωτικά υποστηρίζουν τον εγκέφαλό μας προστατεύοντας τους νευρώνες και τα εγκεφαλικά κύτταρα, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη γνωστική λειτουργία.

Αλλά το νούμερο ένα φρούτο που προτείνει για υγιή γήρανση ο νευρολόγος Mill Etienne, καθηγητής στο Ιατρικό Κολλέγιο της Νέας Υόρκης, είναι ένα που μάλλον δεν καταναλώνουμε πολύ συχνά. «Ένα φρούτο που αξίζει περισσότερη αναγνώριση είναι το ρόδι. Τα ρόδια είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, οι οποίες προσφέρουν ισχυρή αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη και νευροπροστατευτική δράση».

«Έχει αποδειχθεί ότι το ρόδι ενισχύει τη μάθηση και τη μνήμη. Μπορεί επίσης να συνδράμει στην προστασία του εγκεφάλου από το αμυλοειδές, την πρωτεΐνη που συσσωρεύεται στον εγκέφαλο των ατόμων με Αλτσχάιμερ».

Η νόσος Αλτσχάιμερ, η νευροεκφυλιστική διαταραχή που σχετίζεται με την ηλικία και επηρεάζει μνήμη και σκέψη, είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος άνοιας. Πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του ροδιού ειδικά, μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία από το Αλτσχάιμερ.

Ο Δρ. Etienne προσθέτει επίσης ότι μελέτες αξιολογούν στην παρούσα φάση εάν το ρόδι θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη ή την επιβράδυνση της εξέλιξης άλλων νευρολογικών διαταραχών, όπως το Πάρκινσον.

Η πρόληψη των ασθενειών δεν είναι το μόνο όφελος. Καθώς φτάνουμε στα 50, 60 και μετά, ένας κοφτερό μυαλό βοηθά να διατηρήσουμε την κριτική μας σκέψη, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, να εκτελούμε καθημερινές εργασίες, να απολαμβάνουμε κοινωνικές δραστηριότητες και να διατηρούμε την ανεξαρτησία μας. Η κατανάλωση φρούτων ωφέλιμων για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου, όπως τα ρόδια, μπορεί να είναι ένα μικρό βήμα για την επίτευξη αυτού του μεγαλύτερου στόχου.

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη πριν καταναλώσετε ρόδια

Πριν προμηθευτείτε αυτό το νόστιμο φρούτο, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη. «Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα του ροδιού είναι το υψηλό κόστος και το γεγονός ότι δεν είναι εύκολα διαθέσιμο όλο το χρόνο», λέει ο Δρ. Etienne. Η εποχή για τα ρόδια είναι ως γνωστό το φθινόπωρο, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου. Αλλά υπάρχουν και καλά νέα: το εκχύλισμα ροδιού προσφέρει επίσης οφέλη όσον αφορά την ενίσχυση των εγκεφαλικών λειτουργιών

«Ενώ τα φρέσκα ρόδια μπορεί να μην είναι διαθέσιμα όλο το χρόνο, το εκχύλισμα ροδιού μπορεί να το αγοράσει κανείς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Ωστόσο, προσέξτε να μην αγοράσετε εκχύλισμα ροδιού που περιέχει πρόσθετα σάκχαρα, καθώς δεν είναι ευεργετικά για τον εγκέφαλο αυτής της ηλικίας».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα ρόδια μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή για όλους. «Αν σκέφτεστε να εντάξετε το ρόδι στην καθημερινή διατροφή σας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές για εσάς», συμβουλεύει ο Δρ. Etienne.

Τα ρόδια μπορεί να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντιπηκτικά (που προλαμβάνουν τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα), οι στατίνες (που μειώνουν τη χοληστερόλη), οι αναστολείς ΜΕΑ (που μειώνουν την αρτηριακή πίεση) και τα αντικαταθλιπτικά.

Επίσης, εάν αντιμετωπίζετε οξεία έξαρση μιας υποκείμενης πάθησης, όπως η νόσος του Crohn, η ελκώδης κολίτιδα ή η εκκολπωματίτιδα, είναι καλύτερο να αποφύγετε εντελώς τα ρόδια. «Μπορεί να είναι δύσκολα στη χώνεψη και να ερεθίσουν το έντερο όσο διαρκούν οι εξάρσεις», σημειώνει ο Δρ Etienne.

Άλλα φρούτα ωφέλιμα για τη λειτουργία του εγκεφάλου

Εάν είναι δύσκολο ή απαγορευτικό να εντάξετε το ρόδι στη διατροφή σας επειδή αλληλεπιδρά με τα φάρμακα που λαμβάνετε, επειδή δεν το βρίσκετε στην αγορά ή απλά επειδή δεν σας αρέσει η γεύση του, υπάρχουν εναλλακτικές.

«Συνιστώ ανεπιφύλακτα στα άτομα άνω των 50 ετών να εντάξουν συστηματικά στη διατροφή τους μύρτιλα, μαύρα σταφύλια, αβοκάντο και εσπεριδοειδή», προτείνει ο Δρ Etienne.

«Τα μύρτιλα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην προστασία του εγκεφάλου και στη διατήρηση της μνήμης. Τα μαύρα σταφύλια περιέχουν ρεσβερατρόλη, μια πολυφαινόλη που μειώνει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες στον εγκέφαλο». Η επιλογή των φρούτων είναι σημαντική, αλλά αυτό που τελικά έχει σημασία είναι να ενταχθούν στη διατροφή τροφές που είναι καλές τόσο για την εγκεφαλική λειτουργία όσο και για τις γευστικές προτιμήσεις.

