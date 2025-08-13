Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σχέδιο για νέα επίθεση στη Γάζα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας αναφέρει εντατικοποίηση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε κατοικημένες συνοικίες της πόλης της Γάζας τις τελευταίες ημέρες. Μόνο την Τετάρτη, σύμφωνα με την υπηρεσία, σκοτώθηκαν 40 άτομα από τις επιθέσεις αυτές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ενέκρινε το πλαίσιο για μια νέα επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Το σχέδιο για την εκτεταμένη επίθεση έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Υπουργικό Συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ζήτησε την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης των παλαιστινιακών εδαφών μετά από 22 μήνες πολέμου που έχουν δημιουργήσει άθλιες ανθρωπιστικές συνθήκες.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν έχει δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πότε τα ισραηλινά στρατεύματα θα εισέλθουν στην πόλη της Γάζας, όπου χιλιάδες έχουν βρει καταφύγιο για να ξεφύγουν από προηγούμενες επιθέσεις.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας αναφέρει εντατικοποίηση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε κατοικημένες συνοικίες της πόλης της Γάζας τις τελευταίες ημέρες. Μόνο την Τετάρτη, σύμφωνα με την υπηρεσία, σκοτώθηκαν 40 άτομα από τις επιθέσεις αυτές.

ΚΥΠΕ

 

Tags

ΔΙΕΘΝΗΓΑΖΑΙΣΡΑΗΛ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited