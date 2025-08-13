Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σχέδιο για νέα επίθεση στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ενέκρινε το πλαίσιο για μια νέα επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Το σχέδιο για την εκτεταμένη επίθεση έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Υπουργικό Συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ζήτησε την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης των παλαιστινιακών εδαφών μετά από 22 μήνες πολέμου που έχουν δημιουργήσει άθλιες ανθρωπιστικές συνθήκες.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν έχει δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πότε τα ισραηλινά στρατεύματα θα εισέλθουν στην πόλη της Γάζας, όπου χιλιάδες έχουν βρει καταφύγιο για να ξεφύγουν από προηγούμενες επιθέσεις.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας αναφέρει εντατικοποίηση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε κατοικημένες συνοικίες της πόλης της Γάζας τις τελευταίες ημέρες. Μόνο την Τετάρτη, σύμφωνα με την υπηρεσία, σκοτώθηκαν 40 άτομα από τις επιθέσεις αυτές.

ΚΥΠΕ