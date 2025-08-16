Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στον Δελίκηπο αφού έκαψε 3 δεκάρια άγρια βλάστηση

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε στις 14:00, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12:44 στην τοποθεσία «Μαζόβουνος» της κοινότητας Δελίκηπου της επαρχίας Λάρνακας, αφού έκαψε συνολική έκταση τριών δεκαρίων καλυμμένη με άγρια βλάστηση συμπεριλαμβανομένων διάσπαρτων δέντρων πεύκης.

Σε ανακοίνωση για τη φωτιά, το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 29 άτομα του Τμήματος Δασών με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, δύο προωθητές γης και δύο βυτιοφόρα, τρία άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και έξι άτομα της Εθνικής Φρουράς με δύο οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης τέσσερα μισθωμένα από τη Δημοκρατία αεροπλάνα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Αστυνομία.

