Υπό πλήρη έλεγχο έθεσε το Τμήμα Δασών τέσσερις πυρκαγιές

Τέσσερις πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σάββατο και σήμερα Κυριακή στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας, οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών, σήμερα Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Κοκκινογιά, της κοινότητας Τριμίκλινης, της επαρχίας Λεμεσού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:42 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 8:50, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 6 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της διερευνώνται.

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στον εγκαταλελειμμένο οικισμό Φιλανίου που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της κοινότητας Πολιτικού της επαρχίας Λευκωσίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες Σάββατο 16 Αυγούστου, 2025 και ώρα 20:53.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Δασών, η έγκαιρη επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς, η οποία τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 21:20.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα με την υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η οποία συνέδραμε με τρία άτομα και ένα πυροσβεστικό όχημα.

Η πυρκαγιά, σημειώνεται, προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα μετασχηματιστή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Δύο δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα και στις κοινότητες Κάτω Πλάτρες και Πάνω Πλάτρες.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η πρώτη πυρκαγιά, στις Κάτω Πλάτρες, εκδηλώθηκε στις 12:50 π.μ. και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 1:10 π.μ., αφού έκαψε μικρή έκταση με άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 4 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια πρόκλησης της διερευνώνται.

Η δεύτερη πυρκαγιά, στις Πάνω Πλάτρες, εκδηλώθηκε στις 7:30 στην περιοχή Ψηλό Δεντρό. Χάρη στην άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 7:35, προτού επεκταθεί. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Η πυρκαγιά, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, προκλήθηκε από κάρβουνα που απορρίφθηκαν στην όχθη του ποταμού.

ΚΥΠΕ