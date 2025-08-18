Διερεύνηση πώλησης ελληνοκυπριακής περιουσίας στον Αϊκούτ ζητά ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Δικηγόρων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ο Σύνδεσμος σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί του κ. Ελτζίλ ότι η γη αποτελούσε «οικογενειακή περιουσία» είναι «καταφανώς ψευδείς» και υπενθυμίζει ότι ο κ. Αϊκουτ αντιμετωπίζει 242 ποινικές κατηγορίες στη ΚΔ.

Ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Δικηγόρων Κύπρου (ΣΔΔΚ) εκφράζει «έντονη αγανάκτηση» για τις πρόσφατες αποκαλύψεις ότι ο Σενέρ Ελτζίλ, πρώην γγ της τ/κ συντεχνίας δασκάλων (KTÖS) και εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα, πώλησε το 2021 ε/κ γη στην κατεχόμενη Ακανθού στον Τουρκοϊσραηλινό εργολάβο Σιμόν Αϊκούτ, έναντι £1.417.500, μέσω της εταιρείας Dumika Construction Ltd.

Ο Σύνδεσμος καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε ποινική διερεύνηση βάσει του Νόμου 303Α/2006 για την παράνομη διαχείριση ακίνητης περιουσίας τρίτων, σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ποινικές διώξεις όλων των εμπλεκομένων, περιλαμβανομένων μεσαζόντων, να επαναβεβαιώσει δημόσια τα αναπαλλοτρίωτα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων Ε/κ και την παρανομία κάθε συναλλαγής χωρίς τη συγκατάθεση του νόμιμου ιδιοκτήτη και να εντατικοποιήσει τη διεθνή διπλωματική δράση ώστε να αποκαλυφθούν και να παρεμποδιστούν αυτές οι ενέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η κερδοσκοπία από την κατοχή υπονομεύει τόσο τα δικαιώματα των θυμάτων όσο και την αξιοπιστία των πολιτικών διαδικασιών.

ΚΥΠΕ

