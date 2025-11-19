Έρευνα: 8 στα 10 κυπριακά νοικοκυριά δεν ξέρουν τι γράφει το συμβόλαιο του ίντερνετ τους

Παρά τη γενικά θετική εικόνα για το σταθερό διαδίκτυο, οι Κύπριοι χρήστες φαίνεται πως δεν γνωρίζουν βασικά στοιχεία της ίδιας τους της σύνδεσης. Η νέα έρευνα του Επιτρόπου Επικοινωνιών - ΓΕΡΗΕΤ δείχνει ότι η ικανοποίηση παραμένει υψηλή, όμως το 80% δεν ξέρει τις πραγματικές επιδόσεις του πακέτου που πληρώνει, ενώ οι μισοί αγνοούν την ταχύτητα λήψης και ακόμη περισσότεροι την ταχύτητα αποστολής. Την ίδια ώρα, η πλειονότητα εξακολουθεί να συνδέεται μέσω Wi-Fi, συχνά χωρίς μετρήσεις απόδοσης. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ένα χάσμα ανάμεσα στη θεωρητική ικανοποίηση και στην πραγματική γνώση των χρηστών για την ποιότητα της ευρυζωνικής τους υπηρεσίας.

Τα κυριότερα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθερός παραμένει και ο βαθμός ικανοποίησης από την υπηρεσία σταθερού διαδικτύου που ανήλθε στο 8,3/10 (8,2 το 2024, 8,1 το 2023 και 8,2 το 2022) ενώ για τη σχέση ποιότητας και τιμής στο 7,6/10 (7,7 τα προηγούμενα 3 χρόνια).

2. Το 80% δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες απόδοσης της σύνδεσης του όπως αυτές περιγράφονται στο συμβόλαιο/ιστοσελίδα του παροχέα τους, ποσοστό βελτιωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες (84% το 2024 και το 2023 και 87% το 2022).

3. Το 50% των καταναλωτών δεν γνωρίζουν την ταχύτητα λήψης (download) και περισσότεροι από τους μισούς (62%) την ταχύτητα μεταφόρτωσης (upload) της συνδρομής τους.

4. Οι καταναλωτές συνδέονται στο διαδίκτυο κυρίως μέσω ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi) (88%) και η κύρια συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση είναι το κινητό τους τηλέφωνο (78%).

5. Οι 2 κυριότεροι λόγοι επιλογής παροχέα για τις υπηρεσίες διαδικτύου ήταν «Αξιόπιστη εταιρεία/Πιο αξιόπιστο δίκτυο» (31% το 2025, 26% το 2024 και το 2023 και 29% το 2022) και «Καλύτερες τιμές/Πιο φθηνή» (22% το 2025, 23% το 2024, 21% το 2023 και 19% το 2022).

6. Το ποσοστό των καταναλωτών που δεν προβαίνουν σε μετρήσεις απόδοσης της σταθερής σύνδεσης τους στο διαδίκτυο έχει μειωθεί σημαντικά, σε 6 στους 10 έναντι 8 στους 10 τα προηγούμενα 3 χρόνια.

7. Οι καταναλωτές βαθμολογούν την ικανοποίηση τους από της ταχύτητα λήψης/αποστολής (upload/download) και την ικανοποίηση από τον χρόνο απόκρισης του δικτύου με 7,9/10, ικανοποίηση με την γενική αξιοπιστία της σύνδεσης με 8,1/10 και την ικανοποίηση από την τεχνική υποστήριξη του παροχέα με 8,3/10.

8. Το 29% των καταναλωτών παρατηρεί πλήρη απώλεια της υπηρεσίας τους τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα, ενώ το 24% δεν παρατηρεί καθόλου το εν λόγω φαινόμενο. Το 31% των καταναλωτών παρατηρεί κακή ποιότητά σύνδεσης τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα, ενώ το 27% δεν παρατηρεί καθόλου το εν λόγω φαινόμενο.

9. Το 75% των καταναλωτών δεν παρατηρεί το φαινόμενο κακής ποιότητας σύνδεσης σε συγκεκριμένη ώρα (69% πέρσι, 72% το 2023 και 70% το 2022), ενώ το φαινόμενο εξακολουθεί να παρατηρείτε πιο συχνά μεταξύ των ωρών 20:00-22:00 (10%).

10. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες 30% των καταναλωτών δήλωσαν πως αντιμετώπισαν πρόβλημα με την υπηρεσία σύνδεσης σταθερού διαδικτύου, σε σχέση με το 29% που αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα τα τελευταία 2 χρόνια. Το κυριότερο πρόβλημα εξακολουθούν να είναι θέματα με τη λειτουργία υπηρεσίας στο 82%, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (72%) υπέβαλε σχετικό παράπονο στον παροχέα του. Ο μέσος όρος ικανοποίησης από το χειρισμό παραπόνων από τον παροχέα αυξήθηκε από 7,5 από 7,4/10 της 2 προηγούμενες χρονιές.

11. Οι 3 σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές θα άλλαζαν παροχέα σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης ήταν «Πιο φθηνές χρεώσεις / καλύτερες προσφορές από παροχέα» (35% όπως και πέρσι, 31% το 2023 και 32% το 2022), «Κακή ποιότητα δικτύου» (30% από 29% πέρσι, 33% το 2023 και 31% το 2022) και «Αύξηση τιμών / χρεώσεων / παγίου από τον παροχέα μου» (17% από 26% πέρσι, 28% το 2023 και 27% το 2022).

Το δομημένο ερωτηματολόγιο ετοιμάστηκε από την ομάδα Παρατηρητηρίου Αγοράς του ΓΕΡΗΕΤ με δείγμα 1201 ατόμων (801 αστικές περιοχές και 400 αγροτικές περιοχές) και διεξήχθη κατά την περίοδο 30 Ιουλίου – 8 Αυγούστου 2025.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να τα δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://ocecpr.ee.cy/katanalotes/eikona-agoras/erevnes-katanaloton