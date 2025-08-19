Επικίνδυνα προϊόντα ανακοίνωσε το Τμ. Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό για επικίνδυνα προϊόντα, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, φορτιστές, ηλεκτρικό ποδήλατο, μίξερ και θερμάστρα. Τα προϊόντα, αναφέρει, κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή κατά την 32η εβδομάδα του 2025, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Το Τμήμα καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας να σταματήσουν αμέσως τη διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν το Τμήμα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προϊόντα να ανακληθούν αμέσως από την αγορά.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα προϊόντα αυτά, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή. Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημεία πώλησης των πιο πάνω προϊόντων να επικοινωνήσει αμέσως με το Τμήμα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα στα τηλέφωνα 22800522 και 22800518 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση director@ems.mcw.gov.cy.

Λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό γνωστοποίησης κάθε προϊόντος:

Αρ. Γνωστοποίησης Περιγραφή

2854 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ APPLE ΡΟΛΟΙ

2869 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ

2879 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

2883ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

2885 ΜΙΞΕΡ

2889 ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

2899 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB

2900 ΤΑΙΝΙΑ /ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ

00119 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

00120 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

00121 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

00122 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

00124 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ

Πηγή: ΚΥΠΕ