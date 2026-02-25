Στην κρίση ξένων ειδικών οι θανατώσεις

Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των τριών εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν στη συνέχεια η Κυπριακή Δημοκρατία θα εφαρμόσει το μέτρο των μαζικών θανατώσεων ζώων, κατά της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, ή αν θα προχωρήσει με εμβολιασμούς, χωρίς να αποκλείονται και τα δύο. Αυτό ανέφερε την Τρίτη στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης. Ο ιός έχει χτυπήσει επιβεβαιωμένα σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες στην επαρχία Λάρνακας, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα η θανάτωση για δεκατέσσερις χιλιάδες ζώα.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα βουλευτών, ο κ. Πίπης γνωστοποίησε ότι μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων στα κατεχόμενα προχώρησαν από τον περασμένο Δεκέμβριο με το μέτρο του εμβολιασμού, μετά από αποστολή 500.000 εμβολίων από την ΕΕ μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως είπε, «στα κατεχόμενα δεν γίνεται θανάτωση επειδή δεν είχαν δυνατότητα διαχείρισης και πρόνοια για αποζημιώσεις και είχαν γίνει εισηγήσεις στους "αρμοδίους" για θανάτωση και απορρίφθηκαν, στο σκεπτικό που ήθελαν να αποκτήσουν το ίδιο καθεστώς με την Τουρκία, για να μπορούν να δικαιολογούν τις εξαγωγές με την Τουρκία. Εμείς το γνωρίζαμε αυτό».

Σε παρατήρηση ότι στις ελεύθερες περιοχές δεν αρκεί ο εμβολιασμός και για ποιον λόγο αρκεί στα κατεχόμενα, ο κ. Πίπης απάντησε ότι ο κανονισμός της ΕΕ προνοεί θανάτωση των ζώων των θετικών μονάδων, έστω και αν εντοπίστηκε ένα ζώο από αυτά θετικό στον ιό. Ωστόσο την ίδια ώρα σημείωσε ότι, αναλόγως της εξέλιξης της κατάστασης, η αρμόδια Αρχή του κράτους αξιολογεί και αποφασίζει για θανάτωση ή εμβολιασμούς. Εδώ ο κ. Πίπης ανέφερε ότι καθοριστικός για αυτές τις αποφάσεις θα είναι ο ρόλος των ξένων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι αναμενόταν να φτάσουν το βράδυ της Τρίτης στην Κύπρο ως μέρος της ευρωπαϊκής στήριξης.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, την Τρίτη ολοκληρώθηκε η θανάτωση των 260 αγελάδων, της πρώτης μολυσμένης μονάδας, στα Λιβάδια. Από την Τετάρτη θα αρχίσει να γίνεται η αξιολόγηση των ζώων στις άλλες μονάδες, ξεκινώντας από τις αρχικές, ώστε να ξεκινήσει η θανάτωση των αιγοπροβάτων, ενώ ήδη έχουν προετοιμαστεί τα σημεία ταφής.