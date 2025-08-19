Άλλα ντ' άλλων η λίστα με τα επικίνδυνα προϊόντα - Μπέρδεμα με τους αριθμούς

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Οι αριθμοί γνωστοποίησης δεν αντιστοιχούν στα προϊόντα που αναγράφονται στη λίστα.

Μπέρδεμα φαίνεται να δημιουργήθηκε με τα επικίνδυνα προϊόντα που δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σύμφωνα με προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως διαπίστωσε το politis.com.cy, στη λίστα προϊόντων που δημοσιοποίησε σήμερα το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, οι αριθμοί γνωστοποίησης που αναγράφονται καθαυτοί δεν αντιστοιχούν στα επικίνδυνα προϊόντα που κατονομάζονται, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ, SafetyGate. Ως αποτέλεσμα, οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τα εν λόγω προϊόντα, ούτε αν έχουν στην κατοχή τους κάποιο από αυτά. 

Μετά από επικοινωνία με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, το μπέρδεμα φαίνεται να οφείλεται σε κακή συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών και βρίσκεται στη διαδικασία διόρθωσης του.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρίνησε στο politis.com.cy ότι ένας τρόπος ο καταναλωτής να ελέγξει τις λεπτομέρειες για τα προϊόντα είναι να δει τον ολοκληρωμένο κατάλογο που δημοσιεύεται στο SafetyGate.

Μπορείτε να εντοπίσετε τη λίστα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα φίλτρα:

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?resetSearch=true 

 

