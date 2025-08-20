Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στο Μακάρειο Νοσοκομείο 4χρονο αγοράκι που εντοπίστηκε στο βυθό πισίνας ξενοδοχείου στην Χλώρακα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο στην Λευκωσία μεταφέρεται τετράχρονο αγοράκι που εντοπίστηκε από λουόμενη να βρίσκεται στο βυθό της πισίνας, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλη Νικολάου.

Όπως αναφέρει, σήμερα γύρω στις 15:15, ενημερώθηκε η Αστυνομία για περιστατικό κατά το οποίο 4χρονο αγοράκι κινδύνευσε με πνιγμό σε πισίνα παραλιακού ξενοδοχείου στη περιοχή Χλώρακας. Μέλη της Αστυνομίας επισκέφθηκαν άμεσα τόσο το αναφερόμενο ξενοδοχείο όσο και το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. Πάφου και διενργούν εξετάσεις.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις προέκυψε ότι γύρω στις 14:00 ώρα, τετράχρονο αλλοδαπό αγοράκι εντοπίστηκε από λουόμενη να βρίσκεται στον βυθό της πισίνας. Ανασύρθηκε άμεσα από την ίδια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ. Το παιδί έχει διασωληνωθεί και μεταφέρεται στο Μακαρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία.

Το παιδί συνoδεύοταν στη πισίνα από την 51χρονη μητερα του. Σύμφωνα με την ίδια, ο 4χρονος βρισκόταν στην άκρη της πισίνας σε πολύ ρηχό νερό, υπό την επιτήρηση της. Σε κάποια στιγμή, όταν αυτή έπρεπε να φροντίσει το μικρότερο παιδί της, ο 4χρονος διέλαθε της προσοχής της και ως φαίνεται προχώρησε σε βαθύτερο σημείο, όπου και τελικά εντοπίστηκε.

 Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.

