Πώς σχολιάζουν τις ανακοινώσεις Fitch, Moody's Χριστοδουλίδης και Κεραυνός

Οι νέες αναβαθμίσεις της προοπτικής της χώρας μας από τους διεθνείς Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομία μας, στη δημοσιονομική μας υπευθυνότητα και στις τολμηρές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούμε, αναφέρει σε οπτικογραφημένη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως σημειώνει, οι αναβαθμίσεις φέρνουν απτά, θετικά αποτελέσματα για όλους μας:

1. Χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, που οδηγεί σε δυνατότητα για περισσότερα έργα ανάπτυξης,

2. Ευκολότερη και πιο προσιτή χρηματοδότηση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μας,

3. Ενισχυμένη διεθνή εμπιστοσύνη για τη χώρα μας που οδηγεί σε προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και αύξηση των εισοδημάτων.

Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα, τονίζει, με ξεκάθαρο πλάνο και σχεδιασμό, αλλάζοντας τη χώρα μας, οικοδομώντας μια ανθεκτική και ισχυρή οικονομία με πραγματικές ευκαιρίες για όλους: προς όφελος των πολιτών που αποτελούν και το επίκεντρο όλων των πολιτικών μας.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, με αφορμή τις νέες ανακοινώσεις των οίκων Fitch και Moody’s για την κυπριακή οικονομία, εκφράζει "ιδιαίτερη ικανοποίηση" αναφέροντας ότι οι ξένοι οίκοι αξιολόγησης «δείχνουν να εμπιστεύονται» τις ορθολογικές πολιτικές που εφαρμόζει με συνέπεια η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι οποίες οδηγούν στις εξαιρετικές επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας.

«Οι εξαιρετικές επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας που οφείλονται στις ορθολογικές πολίτικες που εφαρμόζει με συνέπεια η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις οποίες δείχνουν να εμπιστεύονται οι ξένοι οίκοι αξιολόγησης, με φέρνουν κι αυτή την εβδομάδα στην ευχάριστη θέση να χαιρετίσω με ιδιαίτερη ικανοποίηση δυο νέες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, αυτή τη φορά από τους οίκους «Moody’s» και «Fitch», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Κεραυνός.

Σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργού, ο οίκος Moody’s στη χθεσινή του περιοδική αξιολόγηση, διατηρεί το αξιόπιστο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα Α3 που αντικατοπτρίζει, όπως σημειώνει ο Οίκος, το ψηλό επίπεδο ευμάρειας της χώρας και τους δυνατούς ρυθμούς ανάπτυξης τους οποίους αναμένουν να συνεχίσουν στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο δε οίκος αξιολόγησης Fitch, πρόσθεσε, διατηρεί κι αυτός από πλευράς του το αξιόπιστο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο «Α-» της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά βελτιώνει ταυτόχρονα την προοπτική της κυπριακής οικονομίας από σταθερή σε θετική, «κίνηση που θεωρείται ως προάγγελος μελλοντικής αναβάθμισης καθώς αναμένει ότι η θετική πορεία των δημοσίων οικονομικών, τα μακροοικονομικά δεδομένα και οι εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών θα επιτρέψουν στον οίκο να κατατάξει την Κύπρο σε ψηλότερο επίπεδο της επενδυτικής του βαθμίδας».

«Η κυβέρνηση, αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των προκλήσεων μέσα σε ένα ασταθές και δύσκολο διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές αναταράξεις, γι’ αυτό εργάζεται συντονισμένα και μεθοδικά για την εμπέδωση μιας ανθεκτικής οικονομίας, μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, και ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους», τόνισε.

«Η οικονομική μας πολιτική είναι ανθρωποκεντρική, ισορροπημένη και συνετή και στηρίζεται στις αρχές της δημοσιονομικής σταθερότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, γεγονός που εκτιμάται διεθνώς και αντικατοπτρίζεται στις συνέχεις θετικές αξιολογήσεις της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας που απολαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία από όλους τους μεγάλους Οίκους Αξιολόγησης τα τελευταία χρόνια», επεσήμανε.