Πού θα διαθέσει €63 εκατ.  η ΑνΑΔ για απασχόληση (πίνακες)

Αναλυτικό σημείωμα με τα εκατομμύρια που θα διαθέσει για την ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση, την διά βίου μάθηση των απασχολουμένων και την ενθάρρυνση ατόμων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθ’ όλον τον εργασιακό τους βίο, υπέβαλε στην επιτροπή οικονομικών, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Στον τομέα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €62.847.000.

Η ΑνΑΔ θα διαθέσει ποσό €16.776.000 για επιχορήγηση 7.132 συμμετοχών ανέργων σε σχέδια/έργα.

Για το σχέδιο στελέχωσης επιχειρήσεων με αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα διαθέσει ποσό €8,6 εκατ. για 1.000 αριθμό καταρτιζόμενων.

Για προγράμματα κατάρτισης για νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETs) το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), θα διατεθεί ποσό €2,1 εκατ.

Σε σχέση με τα προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων (Συγχρηματοδοτούμενο από το ΤΑΑ) θα διατεθεί ποσό €1,7 εκατ. με σκοπό την κατάρτιση 1677 ατόμων.

Για προγράμματα κατάρτισης 725 ανέργων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας προβλέπεται ποσό €1,2 εκατ.

Για το σχέδιο κατάρτισης 200 νέων σε επιχειρήσεις, θα διατεθεί ποσό €1 εκατ., για προγράμματα κατάρτισης 652 εργαζομένων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία ποσό €768,6 χιλ. και για το σχέδιο κατάρτισης 90 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις/οργανισμούς ποσό €468 χιλ.

Για προγράμματα κατάρτισης 50 ανέργων, οι δαπάνες ανέρχονται σε €250 χιλ.

Διά βίου μάθηση των απασχολουμένων

Παράλληλα, θα διατεθεί ποσού €42.251.000 για επιχορήγηση 110.812 συμμετοχών απασχολουμένων σε σχέδια/έργα με το μεγαλύτερο να αφορά Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (€13 εκατ.), Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη (€12,5 εκατ.) και Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας (€11 εκατ.).

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Μέσα από δράσεις για την ενθάρρυνση ατόμων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθ’ όλον τον εργασιακό τους βίο, δίνεται έμφαση στην προώθηση της διά βίου μάθησης.

Παρέχονται πιστώσεις σε επιλέξιμες ομάδες απασχολουμένων και ανέργων για την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης με την αξιοποίηση Ατομικών Λογαριασμών Μάθησης (ΑΛΜ) – Individual Learning Accounts (ILA) (ποσό €2.350.000 για 900 δικαιούχους), έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+.

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Στόχος είναι η συνεχής αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου μέσω της προώθησης του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ). Η πρόνοια για τον σκοπό αυτό ανέρχεται σε €662.500 για την πιστοποίηση 1.000 ατόμων σε διάφορα επίπεδα Επαγγελματικών Προσόντων.

Πιστοποίηση Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης

Η πρόνοια για το Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης προορίζεται για κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:

(α)€165.000 σε σχέση με την αξιολόγηση αιτήσεων από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης που ενδιαφέρονται για πιστοποίηση στο πλαίσιο του Συστήματος.

(β)€35.000 σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του Συστήματος.

Ενίσχυση των υποδομών κατάρτισης

Ποσό €300.000 προορίζεται για την κάλυψη δαπανών για τη λειτουργία νέου Σχεδίου ενίσχυσης των υποδομών κατάρτισης, για την ενίσχυση εξειδικευμένων εργαστηρίων κατάρτισης, τα οποία θα αξιοποιηθούν και για σκοπούς αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο του ΣΕΠ, αλλά και αξιοποίησης εργαλείων εναλλακτικών μορφών μάθησης για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Έρευνες και μελέτες

Για σκοπούς διεξαγωγής ερευνών πεδίου από Ανάδοχο στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και στις επιχειρήσεις της Κύπρου, η οποία εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Αξιολόγησης των Επιδράσεων της ΑνΑΔ στην Κυπριακή Οικονομία, γίνεται πρόνοια ύψους €65.000.

Πρόσθετα, για σκοπούς διεξαγωγής μελετών αξιολόγησης των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις της Κύπρου, γίνεται πρόνοια €105.000.

Τέλος, γίνεται πρόνοια ύψους €100.000 για την αγορά υπηρεσιών για την κριτική θεώρηση του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης των επιδράσεων των σχεδίων/δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ στους συμμετέχοντες, τις επιχειρήσεις ή σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς και υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση της μεθοδολογίας και των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται.

Αποτελεσματική διακυβέρνηση

Με στόχο την επαύξηση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού, συνεχίζεται η προώθηση δράσεων ενίσχυσης των συστημάτων και μηχανισμών διακυβέρνησης της ΑνΑΔ, με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Για τον σκοπό αυτό, στον Προϋπολογισμό για το έτος 2026 γίνεται πρόνοια συνολικού ύψους €933.000 (€530.000 για λογισμικά προγράμματα και €403.000 για εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή), η οποία αφορά στην ολοκλήρωση/προώθηση διαφόρων έργων/συστημάτων πληροφορικής και την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού παλαιότερης τεχνολογίας.

Επιπρόσθετα, γίνεται πρόνοια συνολικού ύψους €864.000 για σκοπούς συντήρησης εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (€172.000) και λογισμικών προγραμμάτων (€455.000) και για άδειες χρήσης λογισμικών προγραμμάτων (€237.000).

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της αρχής που θα συζητηθεί τη Δευτέρα στην επιτροπή οικονομικών, προβλέπει έσοδα €64,5 εκατ. σε σχέση με έσοδα €63,5 εκατ. στον προϋπολογισμό του 2025 και δαπάνες.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, η υλοποίηση των στόχων και άλλων τρεχουσών υποχρεώσεων της Αρχής κατά το 2026, συνεπάγεται δαπάνες ύψους €77,6 εκατ. σε σχέση με €73 εκατ. που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2025. Οι δαπάνες κατανέμονται σε τρέχουσες ύψους €12,3 εκατ., αναπτυξιακές €65,1 εκατ. και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό €200 χιλ.

Το υπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους €13,1 εκατ. θα καλυφθεί από πλεονάσματα προηγούμενων ετών που την 1.1.2026 υπολογίζονται σε €113,5 εκατ.