Σχεδόν ολοκληρώθηκε η καταβολή ενίσχυσης των πυρόπληκτων ορεινής Λεμεσού, λέει ο ΚΕ

Καταβλήθηκε το 95% της εφάπαξ ενίσχυσης ύψους €2,2 εκατομμυρίων προς νοικοκυριά για κάλυψη άμεσων αναγκών, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, σε σχέση με την υλοποίηση των μέτρων στήριξης και ανοικοδόμησης στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσού.

Αποκαταστάθηκαν πλήρως υδροδότηση και ηλεκτροδότηση στις πληγείσες κοινότητες, σημειώνει.

Όπως αναφέρει ο Εκπρόσωπος σε ανάρτησή του στο Χ, καταβλήθηκε το 95% της εφάπαξ ενίσχυσης ύψους €2,2 εκατ. προς νοικοκυριά για κάλυψη άμεσων αναγκών. Συγκεκριμένα, δόθηκαν σε 276 από 286 νοικοκυριά, €10.000 ανά νοικοκυριό και €2.000 ανά τέκνο για πρώτες κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και €5.000 ανά νοικοκυριό και €1.000 ανά τέκνο για πρώτες κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ακόμη ότι ολοκληρώθηκαν οι εκτιμήσεις κόστους για 300 κατεστραμμένες οικίες και σε περισσότερες από 160 περιπτώσεις έχουν δρομολογηθεί οι πρώτες πληρωμές.

Από την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει η επιδότηση ενοικίου για οικογένειες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, προσθέτει, ενώ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή ζημιών σε οχήματα και μηχανήματα.

«Ήδη καταβλήθηκαν 205 χιλ. ευρώ για την κάλυψη μισθών 165 εργαζομένων, με σημαντικό στοιχείο ότι η ενίσχυση για τον Αύγουστο ήδη έχει καταβληθεί, ενώ η κάλυψη θα συνεχιστεί συνολικά για διάστημα τριών μηνών», αναφέρει.

Εκταμιεύθηκαν δε €39.760 σε 14 επιχειρήσεις για ζημιές σε πρώτες ύλες, εμπορεύματα και εξοπλισμό, προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, 1.266 γεωργοί και κτηνοτρόφοι έλαβαν ενίσχυση άνω των €3 εκατ. για απώλεια εισοδήματος, και ολοκληρώθηκε η καταβολή εφάπαξ ενίσχυσης €136 χιλ. σε 27 τουριστικά καταλύματα.

Επιπρόσθετα, 15 κοινότητες αιτήθηκαν προμήθεια γεννητριών μέσω ειδικού σχεδίου, αναφέρει.

Το φθινόπωρο θα υλοποιηθεί πρόγραμμα φυτεύσεων, σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη.

Αναλυτικά η πορεία υλοποίησης των μέτρων που εφαρμόζονται ανά Υπουργείο και Υφυπουργείο

Εξάλλου, σε ανάρτηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας στο Χ αναφέρεται πως «το ολοκληρωμένο σχέδιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και υλοποιείται με συντονισμένες κινήσεις όλων των αρμόδιων Υπουργείων, με στόχο την άμεση, ταχεία και ολοκληρωμένη εφαρμογή των μέτρων».

Γίνεται παραπομπή στην ιστοσελίδα της Διακυβέρνησης, για τα αναλυτικά μέτρα, η πορεία υλοποίησής των οποίων, με τελευταία ενημέρωση 21 Αυγούστου, παρατίθεται στην ανάρτηση. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα μέτρα του Υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρη αποκατάσταση κατοικιών, αναφέρεται ότι ολοκληρώθηκε ο κατάλογος κόστους εξοπλισμού ανά κατοικία και η εκτιμήσεις κόστους από κλιμάκια του ΕΤΕΚ για περίπου 300 μερικώς κατεστραμμένες οικοδομές ενώ αξιολογήθηκαν 160 περίπου περιπτώσεις και προωθήθηκαν για πληρωμή της πρώτης δόσης.

Σε σχέση με την επιδότηση ενοικίου τα τελευταία στοιχεία μέχρι 21 Αυγούστου αναφέρουν ότι έχουν υποβληθεί 115 αιτήσεις, σημειώνεται. Αρχίζοντας από 1 Σεπτεμβρίου 2025, η επιδότηση θα καταβάλλεται ανά τριμηνία, προκαταβολικά, €800 ανά οικογένεια και €200 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, προστίθεται.

Όσον αφορά την προσωρινή στέγαση, τα στοιχεία του ΥΠΕΣ αναφέρουν ότι 82 ενήλικες και 26 παιδιά διαμένουν σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας και γίνονται διευθετήσεις προσωρινής διαμονής. Επίσης 170 ενήλικες και 61 παιδιά έχουν φύγει από χώρους προσωρινής διαμονής και έχουν επιστρέφει στις οικίες τους ή έχουν εξεύρει μόνιμη στέγη.

Αναφορικά με την εφάπαξ οικονομική στήριξη σε νοικοκυριά που έχουν υποστεί οι πρώτες κατοικίες τους ολοκληρωτικές ή σημαντικές ζημιές για κάλυψη άμεσων ή βασικών αναγκών, τα τελευταία στοιχεία αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε η καταβολή ποσών κατά 95% στα νοικοκυριά, ύψους €2,2 εκατ. Για τις υπόλοιπες ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης και αναμένεται η προσκόμιση από πλευράς των πολιτών των απαιτούμενων στοιχείων λογαριασμού για να διεκπεραιωθεί η πληρωμή, αναφέρεται.

Σε σχέση με την οικονομική στήριξη για αποκατάσταση οχημάτων και μηχανημάτων που καταστράφηκαν, τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε η καταγραφή σε 219 οχήματα και 353 μηχανήματα.

Σε σχέση με τη στήριξη νοικοκυριών, για παροχή στήριξης, καθοδήγησης και παροχή οικονομικής βοήθειας σε οικογένειες για κάλυψη έκτακτων, βασικών ή εξειδικευμένων αναγκών ή αναγκών ευάλωτων ατόμων, τα στοιχεία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αναφέρουν πως έχουν καταβληθεί τα ποσά οικονομικής βοήθειας σε 270 οικογένειες. Επίσης παρασχέθηκε στήριξη και καθοδήγηση σε 255 οικογένειες, αναφέρεται.

Όσον αφορά την οικονομική στήριξη για την κάλυψη μισθών και εισφορών των πυρόπληκτων εργαζομένων για περίοδο τριών μηνών, τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν πως ολοκληρώθηκε η καταβολή οικονομικής στήριξης ύψους €205.995 για την κάλυψη των μισθών 165 εργαζομένων, που αφορά την περίοδο 23 Ιουλίου - 31 Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένου και του μήνα Αυγούστου. Σημειώνεται ότι η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με την καταγραφή των ζημιών σε χώρους και μέσα εργασίας από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Ως προς την αποζημίωση για πρώτες ύλες, εμπορεύματα, προμήθειες και αποθέματα και παροχή οικονομικής στήριξης για αποκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, τα στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφέρουν πως έχει καταβληθεί ποσό ύψους €39.760, το οποίο αφορά στην παραχώρηση προκαταβολής σε 14 περιπτώσεις επιχειρήσεων, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή και κοστολόγηση των ζημιών των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων.

Σε σχέση με το σχέδιο άμεσης αποζημίωσης και στήριξης γεωργών και κτηνοτρόφων για απώλεια εισοδήματος για ένα χρόνο, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε κατά 85% η καταβολή αποζημιώσεων ύψους €3 εκατ. σε 1266 άτομα. Αναμένεται η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους υπόλοιπους 205 αιτητές, ώστε να καταστεί δυνατή η εξέταση των αιτήσεων τους, προστίθεται.

Σημειώνεται ακόμη ότι, για τα Σχέδια επαναδραστηριοποίησης - αποκατάστασης υποδομών και μηχανολογικού εξοπλισμού επαγγελματιών και μη, γεωργοκτηνοτρόφων, έχουν παραληφθεί 893 αιτήσεις, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2025. Με την αξιολόγηση της αίτησης θα καταβληθεί το 30% της συνολικής επιμέρους ενίσχυσης.

Ως προς την καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για όλα τα τουριστικά καταλύματα πληγέντων περιοχών που λειτουργούν εντός παραδοσιακών οικοδομών, τα στοιχεία του Υφυπουργείου Τουρισμού αναφέρουν πως ολοκληρώθηκε η καταβολή χορηγίας (06/08/2025) συνολικά σε 27 δικαιούχες επιχειρήσεις, με συνολική δαπάνη €136.000.

Σημειώνεται ότι, για την καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 40% επί κύκλου εργασιών σε τουριστικά καταλύματα και αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, έχουν υποβληθεί 10 αιτήσεις μέχρι στιγμής, ενώ η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε ό,τι αφορά τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των πυρόπληκτων κοινοτήτων, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το ΤΑΥ εντόπισε περίπου 60 σημεία στα υδατορέματα της πυρόπληκτης περιοχής όπου απαιτούνται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία θα ξεκινήσουν αρχές Σεπτεμβρίου, με τα πιο επικίνδυνα σημεία να ολοκληρώνονται τέλος Οκτωβρίου, αναφέρεται. Για τα υπόλοιπα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας αναλόγως επικινδυνότητας, προστίθεται.

Σε σχέση με την περιβαλλοντική αποκατάσταση, αναφέρεται ότι το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης αξιολόγησε τις επικίνδυνες για βροχοπτώσεις ζώνες και έχει υποβάλλει τις εισηγήσεις του στις αρμόδιες υπηρεσίες για λήψη προληπτικών μέτρων.

Τέλος, αναφέρεται ότι η έναρξη εργασιών αποκατάστασης από το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, ενώ, από το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αναμένεται η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αποκατάστασης στο τέλος Οκτωβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ