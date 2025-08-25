Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Εξετάσεις Αστυνομίας για πανό με υβριστικό περιεχόμενο στον αγώνα στο στάδιο "Αμμόχωστος"

Η Αστυνομία διερευνά «υπόθεση που αφορά αδίκημα απαγόρευση χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων κατά παράβαση του  περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 2008 (48(I)/2008)», προστίθεται.

Υπόθεση που αφορά τη χρήση ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων, διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα ύστερα από την ανάρτηση πανό στον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Freedom 24 Krasava ΕΝΥ – ΑΠΟΕΛ, που διεξήχθη την Κυριακή στο στάδιο "Αμμόχωστος".

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, πριν την έναρξη του αγώνα «έγινε ανάρτηση ενός πανό στην κερκίδα όπου φιλοξενούνταν οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ το περιεχόμενο του οποίου είχε υβριστικό φρασεολόγιο».  

Οι εξεταστές της υπόθεσης παρέλαβαν πλάνα από το κλειστό κύκλωμα βιντεοπαρακολούθησης του σταδίου και γίνονται εξετάσεις για ταυτοποίηση των στοιχείων των προσώπων που προχώρησαν στη διάπραξη του αδικήματος, αναφέρει η Αστυνομία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

