Σύλληψη 17χρονου στη Λεμεσό για παράνομη κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη ανήλικου 17χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής, χρήσης και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως αναφέρει αστυνομική ανακοίνωση, η σύλληψή του έγινε όταν έπειτα από αξιολόγηση πηλοφοριών, εντοπίστηκαν χθες το απόγευμα σε ισόγειο χώρο στάθμευσης στη Λεμεσό, δύο νάιλον σακούλια που περιείχαν συνολικά 105 γραμμάρια περίπου κάνναβης. Από έρευνες που έγιναν προέκυψε μαρτυρία εναντίον 17χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή και συνελήφθη. Στην κατοχή του 17χρονου εντοπίστηκε επίσης και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό, σημειώνεται.

Ο ύποπτος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα σύλληψης και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Πηγή: ΚΥΠΕ