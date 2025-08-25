Χάος στο Αεροδρόμιο Πάφου: Επιβάτες περίμεναν 2 ώρες για τις αποσκευές τους (φώτο/βίντεο)

Προβλήματα φέρεται να δημιουργήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Πάφου λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε περίπου δύο ωρών αναμονής για την παραλαβή αποσκευών.

Eπιβάτες διαμαρτυρήθηκαν έντονα, λέγοντας πως η καθυστέρηση οφείλονταν στη μη λειτουργία όλων των ιμάντων.

Ωστόσο εκπρόσωπος της Εταιρείας Hermes Airports ερωτηθείς από τον «Π» ανέφερε πως οι ιμάντες παραλαβής αποσκευών λειτουργούν άψογα συνεχώς. Ωστόσο σημείωσε η έλλειψη στελέχωσης από την Swiss port ήταν όπως φαίνεται η αιτία της καθυστέρησης στην παραλαβή των αποσκευών στο αεροδρόμιο Πάφου το βράδυ της Κυριακής.

Η εκπρόσωπος της Εταιρείας Hermes Airports ανέφερε πως ιμάντες των αεροδρομίων λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα και πως το μόνο πρόβλημα που παρατηρείται είναι η έλλειψη στελέχωσης από την εταιρεία Swiss port η οποία διαχειρίζεται περίπου το 85% της επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου Πάφου. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Hermes Airports γίνονται προσπάθειες κα παραστάσεις με την εταιρεία Swiss port στα πλαίσια του τι τους επιτρέπει η νομοθεσία.Όπως εξήγησε η Εκπρόσωπος της Εταιρείας Hermes Airports η Swiss port δεν είναι υπεργολάβος τους.

Οι επιβάτες ανέφεραν επίσης στον «Π» πως χτες μέσα σε μία ώρα είχαν 12 αφίξεις με το immigration να ανταποκρίνεται πλήρως και χωρίς να σημειωθεί καθυστέρηση πάνω των 10 λεπτών.