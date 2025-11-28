Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Την Κυριακή 30/11 ζητήστε το ΧΡΟΝΙΚΟ δωρεάν με τον ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ανανεωμένο, με μια πιο σύγχρονη ματιά, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και θεματολογία για την Ιστορία του τόπου μας, το ΧΡΟΝΙΚΟ αυτή την Κυριακή εντελώς δωρεάν με την εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Κάθε λαός πορεύεται στο μέλλον κουβαλώντας την Ιστορία του. Είναι ο καθρέφτης της ταυτότητάς του, η πυξίδα που δείχνει τον δρόμο μέσα στο παρόν. Γι’ αυτό και η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» επανέκδωσε σε μηνιαία βάση το «Χρονικό», το ιστορικό περιοδικό που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούσαν την αλήθεια και το βάθος πίσω από τα γεγονότα.

Ανανεωμένο, με μια πιο σύγχρονη ματιά, πλούσιο φωτογραφικό αρχειακό υλικό και θεματολογία για την Ιστορία του τόπου μας. Σε κάθε τεύχος ένα μεγάλο πλούσιο σε ύλη θέμα, χρονολόγιο για τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα και ένα δεύτερο θέμα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

 

Μην χάσετε την Κυριακή 30/11 

Τα χρόνια του Βρετανικού Στέμματος

Τα 82 χρόνια της Αγγλοκρατίας τα οποία συνιστούν μία από τις πιο σημαντικές περιόδους στη νεότερη ιστορία της χώρας μας. Τι έκαναν οι Άγγλοι όταν ήρθαν στην Κύπρο, πώς άλλαξαν το νησί και ο πόθος των Κυπρίων για Ένωση με την Ελλάδα.

 

Ακόμη στο ίδιο τεύχος:

Τράπεζα Κύπρου: Γενικαί Ασφάλειαι: Η πρώτη ασφαλιστική για Κύπριους.

Χρονολόγιο: Τα πιο σημαντικά γεγονότα στην Κύπρο τον μήνα Νοέμβριο

