Ουκρανία: Πράκτορες κατά της διαφθοράς ερευνούν το σπίτι του κορυφαίου συμβούλου του Ζελένσκι

Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του προσωπάρχη του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Αντριι Γερμάκ, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.

Ο προσωπάρχης του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντριι Γερμάκ, δήλωσε σήμερα ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ερευνητές κατά της διαφθοράς.

Ο Γερμάκ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες κατά της διαφθοράς ερευνούν το διαμέρισμά του. «Οι ερευνητές δεν συναντούν κανένα εμπόδιο», έγραψε ο Γερμάκ στο Telegram. «Από την πλευρά μου, συνεργάζομαι πλήρως».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ