Χονγκ Κονγκ: Έληξε η επιχείρηση πυρόσβεσης στον ουρανοξύστη – Τουλάχιστον 128 νεκροί

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.

Το πυροσβεστικό σώμα του Χονγκ Κονγκ ολοκλήρωσε την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε συγκρότημα πολυκατοικιών η οποία μαινόταν για σχεδόν τρεις ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 128 ανθρώπους, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ, Κρις Τανγκ.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 79, εκ των οποίων οι 12 είναι πυροσβέστες και ένας από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 200.

Οι φλόγες «σβήστηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους» στις 10:18 (τοπική ώρα· στις 04:18 ώρα Ελλάδας) και η επιχείρηση κατάσβεσης τερματίστηκε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των αρχών της μητρόπολης, επικαλούμενος το πυροσβεστικό σώμα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.

