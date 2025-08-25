Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Πολιτική

Τατάρ προς νέους: «Με χειροκροτήσατε λιγότερο» από τον Ερχιουρμάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Γενί Ντουζέν, στην τελετή λήξης του «4ου συνεδρίου τ/κ νεολαίας», ο Τουφάν Ερχιουρμάν έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από όρθιους παρευρισκόμενος, ενώ ο Τατάρ έλαβε λιγότερα χειροκροτήματα.

Παράπονο προς Τ/κ νέους γιατί έλαβε λιγότερο χειροκρότημα από τον ανθυποψήφιό του στις «προεδρικές εκλογές», Τουφάν Ερχιουρμάν, διατύπωσε ο Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Γενί Ντουζέν, στην τελετή λήξης του «4ου συνεδρίου τ/κ νεολαίας», ο Τουφάν Ερχιουρμάν έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από όρθιους παρευρισκόμενος, ενώ ο Τατάρ έλαβε λιγότερα χειροκροτήματα.

Στην ομιλία το ο Τ/κ ηγέτης, απευθυνόμενος προς τους νέους είπε: «Γνωρίζω ότι με χειροκροτήσατε λιγότερο. Σας συγχαίρω για την επιλογή σας».

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited