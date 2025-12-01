Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κλείδωσε η υποψηφιότητα του ποινικολόγου Ανδρέα Χρίστου για τις βουλευτικές με το Κίνημα Οικολόγων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Την ερχόμενη Πέμπτη θα ανακοινωθούν ακόμη πέντε υποψηφιότητες.

Υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα κατέλθει ο δικηγόρος Ανδρέας Χρίστου στην επαρχία Λευκωσίας.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η υποψηφιότητα του κ. Χρίστου έχει κλειδώσει και θα ανακοινωθεί επίσημα την ερχόμενη Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ανακοινώσει υποψήφιους κάθε Πέμπτη και αυτή τη φορά θα ανακοινωθούν πέντε ονόματα. Ανάμεσα στα ονόματα που θα ανακοινώσει το Κίνημα βρίσκεται και αυτό της Μαρίας Κολά, η οποία είναι μέλος του κόμματος και διετέλεσε αντιπρόεδρος.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ

