Μέλι: Τέρμα στις πωλήσεις «μειγμάτων» με «γκρίζα» προέλευση - Εναρμόνιση με οδηγία της ΕΕ

Τέλος στην παραπλάνηση των καταναλωτών για τη χώρα προέλευσης του συσκευασμένου μελιού που προμηθεύονται από την αγορά, επιχειρεί να βάλει, μεταξύ άλλων, τροποποίηση προνοιών της νομοθεσίας, όπως κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ώστε να τεθεί σε ισχύ από τις 13 Ιουνίου 2026. Συγκεκριμένα, με σκοπό την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με ευρωπαϊκή οδηγία, στην περίπτωση συσκευασιών, όπου μέχρι σήμερα ο καταναλωτής διάβαζε γενικά και αόριστα «μείγμα μελιών», οι εισαγωγείς πλέον θα υποχρεούνται να αναγράφονται πλέον στην επισήμανση τόσο οι χώρες προέλευσης κατά φθίνουσα σειρά όσο και το επί τοις εκατό ποσοστό κάθε προέλευσης.

Σύμφωνα με το «Ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου», το οποίο περιλαμβάνεται στα κατατιθέντα έγγραφα των τροπολογιών, αυτή η αλλαγή θα βοηθήσει στην αποφυγή παραπλάνησης των καταναλωτών, δεδομένης της στενής σχέσης μεταξύ της ποιότητας του μελιού και της προέλευσής του. Παράλληλα οι Υγειονομικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι ως χώρα προέλευσης νοείται η χώρα συγκομιδής του μελιού, είτε αυτή είναι ευρωπαϊκή είτε τρίτη χώρα.

Φεύγει το «διηθημένο μέλι»

Σύμφωνα με τους περί Μελιού Κανονισμούς του 2025, ένα δεύτερο σημείο τροποποίησης της νομοθεσίας είναι η διαγραφή του όρου «διηθημένο μέλι» από όλο το κείμενο των υφιστάμενων Κανονισμών καθώς πλέον το εν λόγω προϊόν δεν θα περιλαμβάνεται στις καθορισμένες/επιτρεπόμενες κατηγορίες μελιού. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης (Ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου), «ως γνωστόν το διηθημένο μέλι είναι αποτέλεσμα της διήθησης του μελιού, που ωστόσο αυτή η πρακτική μπορεί να οδηγήσει και στην αφαίρεση φυσικών στοιχείων του μελιού περιλαμβανομένης και της γύρης, κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό. Ο όρος ‘‘διηθημένο μέλι’’ τείνει να παρερμηνεύεται από τους καταναλωτές, οι οποίοι δεν κάνουν διάκριση μεταξύ της υπερδιήθησης και της διήθησης που κάνουν οι μελισσοκόμοι κατά την εξαγωγή του μελιού τους, προκειμένου να αφαιρέσουν σωματίδια κεριού και άλλες ξένες ύλες από το μέλι. Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι διατίθενται ακριβείς πληροφορίες για τους καταναλωτές και να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και η επαληθευσιμότητα της γνησιότητας του μελιού και της καταγωγής του μελιού, το ‘‘διηθημένο μέλι’’ αφαιρείται ως καθορισμένη/επιτρεπόμενη κατηγορία και ονομασία μελιού».

Οι αλλαγές προέκυψαν από υποχρέωση για εναρμόνιση της Κύπρου με ευρωπαϊκή οδηγία για το μέλι, τις μαρμελάδες, τους χυμούς και τα αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα.

«Μέλι ζαχαροπλαστικής»

Τρίτον, επεκτείνονται τα χαρακτηριστικά του μελιού ζαχαροπλαστικής, για να περιλάβει το μέλι από το οποίο αφαιρούνται ξένες ανόργανες ή οργανικές ουσίες, κατά τρόπον, ώστε να αφαιρείται σημαντικό μέρος της γύρης του. Όπως αναφέρθηκε στον «Π» από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, σε αυτή την κατηγορία μελιών, τα οποία περιλαμβάνουν υποδεέστερης ποιότητας χαρακτηριστικά και από το όνομα είναι αντιληπτό πού χρησιμοποιούνται, προστίθεται πλέον το ‘‘διηθημένο μέλι’’, από το οποίο αφαιρούνται ξένες ανόργανες ή οργανικές ουσίες.

Όπως τονίστηκε, μετά την ψήφιση από τη Βουλή, η εφαρμογή των πιο πάνω αλλαγών θα γίνει από τις 14 Ιουνίου του 2026, καθώς δίνεται ένα εξάμηνο στους επιχειρηματίες, για να μπορέσουν να πάρουν τα αναγκαία στοιχεία από τους προμηθευτές μελιού και να αλλάξουν τις ετικέτες στις συσκευασίες. Μετά τις 14 Ιουνίου οι Υγειονομικές Υπηρεσίες θα έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Χαιρετίζουν οι μελισσοκόμοι, όμως ζητούν γνήσιο μέλι στη ζαχαροπλαστική

Για θετική εξέλιξη, την οποία ο μελισσοκομικός κόσμος της Κύπρου χαιρετίζει, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων, Πολύδωρος Κώστα. Σε δηλώσεις του στον «Π» ανέφερε ότι σήμερα κυκλοφορούν στην αγορά συσκευασίες με «μείγμα μελιών» στη σήμανση, περιλαμβάνοντας κυπριακά και εισαγόμενα. Σε σχέση με το «διηθημένο μέλι» διευκρίνισε ότι δεν παράγεται από κανέναν Κύπριο μελισσοκόμο, αλλά οι συσκευασίες αυτής της κατηγορίας έρχονται από το εξωτερικό.

Την ίδια ώρα τόνισε ότι κακώς το διηθημένο μέλι εντάσσεται στην κατηγορία «μέλι ζαχαροπλαστικής», για να σημειώσει ότι στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής θα έπρεπε να χρησιμοποιείται μόνο το γνήσιο μέλι. Επικαλούμενος ως παραδείγματα γλυκών, τα μελομακάρονα ή τα δάκτυλα, τα οποία συνήθως προμηθεύοναι οι καταναλωτές της Κύπρου από την αγορά, εξήγησε ότι με τη χρήση διηθημένου μελιού, το οποίο στερείται των θρεπτικών ουσιών και των αρωμάτων του, υποβαθμίζεται εν αγνοία του καταναλωτή και το προϊόν ζαχαροπλαστικής που του προσφέρεται. «Ο καταναλωτής νομίζει ότι τα προϊόντα που αγοράζει περιέχουν μέλι. Δεν γνωρίζει ότι περιέχουν μια υγρή ουσία, με γλυκαντική ουσία και λίγο άρωμα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κώστα.