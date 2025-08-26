Επιβάλλεται η αναθεώρηση της διαχείρισης των αποβλήτων ειδικότερα των οικιακών, λέει ο Διευθυντής του Τμ. Περιβάλλοντος

Στην εκτίμηση ότι επιβάλλεται η αναθεώρηση της διαχείρισης των αποβλήτων ειδικότερα των οικιακών με σκοπό την σωστή προσέγγιση επί του θέματος, προέβη ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος Δρ. Χριστόδουλος Μεσημέρης.

Μιλώντας μετά το πέρας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, στην παρουσία του πρόεδρο του Δ.Σ. του ΧΥΤΑ Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, μελών του ΧΥΤΑ εκπροσώπων των κοινοτήτων και υπηρεσιακών, ο κ. Μεσημέρης ανέφερε πως η διαχείριση αποβλήτων διέπετε από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και ασφαλώς θα πρέπει όλοι μας να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Ασφαλώς συνέχισε, οι πραγματικότητες στην Κύπρο δείχνουν αδυναμίες που έχουν υποδειχθεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είπε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία παράβασης των σχετικών προνοιών της οδηγίας. Άρα λοιπόν είπε ο κ. Μεσημέρης, «δεδομένων των πραγματικοτήτων επιβάλλεται η αναθεώρηση της διαχείρισης των αποβλήτων ειδικότερα των οικιακών με σκοπό την σωστή προσέγγιση επί του θέματος και έχοντας υπόψη και τις διαδικασίες παράβασης έγινε μια συζήτηση μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Πάφου έτσι ώστε να καθορίσουμε το πλάνο για μια σωστή διαχείριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος».

Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συζήτηση η οποία, όπως είπε έδωσε την κατεύθυνση, η οποία πρόσθεσε θα πρέπει να πλαισιωθεί με συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων.

Επεσήμανε επίσης πως υπήρχε συναντίληψη μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Η κοινή απόφαση συνέχισε, «είναι να δουλέψουμε συλλογικά για να μπορέσουμε να φέρουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα το οποίο θα συνάδει σε κάθε περίπτωση μαζί με τις απαιτήσεις του σχετικού περιβαλλοντικού πλαισίου».

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΥΤΑ Πάφου, Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος ανέφερε πως έγινε μια εκτενή συζήτηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος για τα θέματα της διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων και της δημιουργίας της τέταρτης γραμμής διαχωρισμού οικιακών αποβλήτων που είναι τα οργανικά, προσθέτοντας πως για πρώτη φορά έγινε μια πιο σοβαρή συζήτηση. Στην Πάφο υποστήριξε ο κ. Φαίδωνος υπάρχει το πρόβλημα ότι η στρατηγική μελέτη αποφασίσθηκε, στον στρατηγικό σχεδιασμό, όλα τα οικιακά απόβλητα της επαρχίας Πάφου αφού τυγχάνουν μιας πρώτης συμπίεσης να πηγαίνουν όλα στο Πεντάκωμο.

Υποδείξαμε συνέχισε, «στους συνομιλητές μας ότι δεν είναι δυνατόν να ταξιδεύουν τα σκουπίδια από την Πόλη Χρυσοχούς 154 χιλιόμετρα από τον Πωμό στο Πεντάκωμο» εκτιμώντας πως τα κόστη θα είναι τεράστια. Επεσήμανε επίσης πως η διαδικασία προέβλεπε φόρτωση, ξεφόρτωση, συμπίεση, διατήρηση στους 18 βαθμούς, δηλώνοντας πως αυτό το πράγμα θα είχε ως αποτέλεσμα το κάθε σπίτι να κληθεί να πληρώνει 400 και 500 ευρώ μόνο για σκουπίδια ενώ οι δε ξενοδοχειακές μονάδες 80 και 100 χιλιάδες ευρώ.

Ο κ. Φαίδωνος ανέφερε πως εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι κατέληξαν να γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει αυτή η στρατηγική επιλογή και να κάνουν μια αυτονόμηση και η επαρχία της Πάφου να διαχειριστεί τα απόβλητα από μόνη της. Είπε ακόμη, πως αυτό προϋποθέτει τον τερματισμό της ταφής των απορριμμάτων και της εγκατάστασης ενός νέου εργοστασίου το οποίο θα κάνει μια Α διαλογή και επεξεργασία και θα θάβονται υπολείμματα που δεν θα ξεπερνούν το 10% του συνολικού βάρους των παραγόμενών σκουπιδιών οικιακών όλης της επαρχίας. Την ίδια ώρα συνέχισε, « φαίνεται ότι καταλήγουμε στην Πάφο λόγω των ιδιαιτεροτήτων και πάλι που υπάρχουν αραιοκατοικημένες περιοχές, πολλά χωριά , θα κάνουμε διαλογή στην πηγή σ’ ότι αφορά τα οργανικά μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε εστιατόρια». Προσπαθώντας όπως εξήγησε, με αυτόν τον τρόπο, μια μεγάλη και σοβαρή ποσότητα οικιακών αποβλήτων να πηγαίνει για επεξεργασία σε αναερόβια μονάδα.

Ο πρόεδρος του ΔΣ.του ΧΥΤΑ ανακοίνωσε πως θα παραδοθούν δύο σκυβαλοφόρα τις επόμενες ημέρες για την συλλογή οργανικών αποβλήτων ένα στον Δήμο Πάφου και ένα στον Δήμο Ακάμα, σημειώνοντας πως μέχρι το τέλος του κόσμου θα παραδοθούν ακόμη τέσσερα ενώ συνέχισε αναμένεται να παραδοθούν και εννιακόσιοι ειδικοί κάδοι για συλλογή οργανικών αποβλήτων οι οποίοι κι θα διαμοιραστούν και στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια. Ο κ. Φαίδωνος είπε θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο , από το Υπουργείο Γεωργίας λέγοντας πως ίσως χρειαστούν και κάποιες αλλαγές στην νομοθεσία. Το κεντρικό κράτος πρέπει να κάνει στην στρατηγική και εμείς οι Δήμοι και τα ΧΥΤΑ να την εφαρμόσουμε.

Σημειώνεται πως στην σύσκεψη παρέστη και κοινοτάρχης Πεντάκωμου.