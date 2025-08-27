Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Στο νοσοκομείο 19χρονος τουρίστας στην Αγία Νάπα - Προσέκρουσε η τετράτροχη του με λεωφορείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σοβαρή οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 7.20 χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Νησσί στην Αγία Νάπα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Συγκεκριμένα, τετράτροχη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος τουρίστας έχοντας ως συνεπιβάτη 19χρονο ομοεθνή του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα ενώ στη συνέχεια, συγκρούστηκε με λεωφορείο το οποίο κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση.

Οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου ο 20χρονος κρατήθηκε για νοσηλεία ενώ ο 19χρονος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

Τροχαίοτροχαίο ατύχημαΤΟΥΡΙΣΤΕΣΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited