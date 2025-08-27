Στο νοσοκομείο 19χρονος τουρίστας στην Αγία Νάπα - Προσέκρουσε η τετράτροχη του με λεωφορείο

Σοβαρή οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 7.20 χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Νησσί στην Αγία Νάπα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Συγκεκριμένα, τετράτροχη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος τουρίστας έχοντας ως συνεπιβάτη 19χρονο ομοεθνή του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα ενώ στη συνέχεια, συγκρούστηκε με λεωφορείο το οποίο κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση.

Οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου ο 20χρονος κρατήθηκε για νοσηλεία ενώ ο 19χρονος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.