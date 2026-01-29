Μουσιούττας: Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της απασχόλησης

Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης, παρουσίασε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, σημειώνοντας πως δεν διαμορφώθηκαν στο κενό, αλλά αντανακλούν τις πραγματικές αγωνίες των Ευρωπαίων πολιτών και τις μεγάλες προκλήσεις που βιώνει σήμερα η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου και της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, ο κ. Μουσιούττας, αναφερόμενος στα θέματα αρμοδιότητάς του, είπε πως η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων, καθώς η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη μετάβαση και οι δημογραφικές εξελίξεις αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, μαθαίνουμε και παράγουμε.

Ο Υπουργός είπε πως σε αυτό το περιβάλλον, η απάντηση της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι ο φόβος της αλλαγής, ούτε η αδράνεια αλλά «πρέπει να είναι η δίκαιη και μεθοδική προσαρμογή». «Επιβάλλεται ο στόχος να είναι η κοινωνική δικαιοσύνη», εξήγησε.

Ως εκ τούτου, συνέχισε, ο κεντρικός άξονας της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της εργασίας είναι η δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς απασχόληση ως θεμέλιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Συμπλήρωσε πως δίκαιη απασχόληση σημαίνει αξιοπρεπείς μισθούς, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ίσες ευκαιρίες για όλους, σημαίνει ότι κανένας δεν μένει πίσω.

Ο κ. Μουσιούττας, ανέφερε ότι η δίκαιη απασχόληση ως θεμέλιο κοινωνικής δικαιοσύνης θα βρεθεί στο επίκεντρο του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, που θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο τον Φεβρουάριο. Επισήμανε ότι εκτός από τους Υπουργούς των κρατών μελών, στη συζήτηση θα συμμετάσχει και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ως ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος παγκόσμιος οργανισμός για θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, για να συζητήσουμε κοινές λύσεις.

Παράλληλα υπογράμμισε πως η πρόκληση είναι ξεκάθαρη: ποια συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τα εργαλεία πολιτικών απασχόλησης να παράγουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, διασφαλίζοντας ότι η δίκαιη απασχόληση δεν είναι απλώς στόχος, αλλά πραγματικότητα για κάθε εργαζόμενο στην Ευρώπη.

Επισήμανε πως η Κυπριακή Προεδρία, δίνει ιδιαίτερη σημασία στον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. «Η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Ο τρόπος που τη ρυθμίζουμε και τη χρησιμοποιούμε καθορίζει αν θα λειτουργήσει υπέρ ή εις βάρος των εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποτελούν πάντοτε την πυξίδα μας, ενώ ο πρόσφατος Οδικός Χάρτης προς Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και η μακρόχρονη δέσμευση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας στην κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούν τον πολιτικό και αξιακό οδηγό της Προεδρίας μας, δήλωσε.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας τόνισε πως στο πλαίσιο της προσπάθειάς για αναβάθμιση της ποιότητας της απασχόλησης σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Κυπριακή Προεδρία έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή την έκδοση γνωμοδότησης που αφορά τα Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας Εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, και τον Ρόλο του Κοινωνικού Διαλόγου και των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Μέσω της εν λόγω γνωμοδότησης, σημείωσε ο κ. Μουσιούττας, επιδιώκουμε να αναδείξουμε ότι η αξιοποίηση νέων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για μια Ευρώπη όπου η ανάπτυξη, η καινοτομία και η ποιότητα της απασχόλησης υπηρετούν τον άνθρωπο.

Αναφερόμενος στον νομοθετικό φάκελο για την αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, είπε πως συνδέεται άμεσα με την ανάγκη μιας συλλογικής ευρωπαϊκής απάντησης στις ανατροπές που προκαλούν οι παγκόσμιες και τεχνολογικές εξελίξεις, κατ’ επέκταση αποτελεί εργαλείο για επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης.

Υπογράμμισε παράλληλα πως η Κυπριακή Προεδρία είναι έτοιμη να εργαστεί αποτελεσματικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. «Στόχος μας η ταχύτερη και έγκαιρη στήριξη των εργαζομένων, ιδίως μέσω επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται επίσης στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας», εξήγησε.

Αναγνωρίζοντας τον καταλυτικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων στις πολιτικές αυτές, ο Υπουργός ανέφερε πως η Κυπριακή Προεδρία προωθεί επίσης ως προτεραιότητα τη Συλλογική Ευθύνη για την Επίτευξη των Στόχων της Ένωσης Δεξιοτήτων.

Γνωστοποίησε ότι οι δεξιότητες θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης τον Ιούνιο του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η επένδυση στις δεξιότητες αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για μια ανθεκτική αγορά εργασίας και ισχυρή ανταγωνιστικότητα, εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Ο κ. Μουσιούττας είπε πως η σύσταση του Συμβουλίου για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο που αναμένεται να υιοθετηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών στις 9 Μαρτίου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις δεξιότητες που απαιτούνται για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Επιβεβαιώνει ότι η επένδυση στον παράγοντα άνθρωπο δεν είναι απλώς αναγκαία, αλλά αποτελεί το θεμέλιο κοινωνικής συνοχής, μοχλό δίκαιης ανάπτυξης και στρατηγική για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», εξήγησε.

Πακέτο για Πρακτική Άσκηση: Οι νέοι να προστατεύονται αποτελεσματικά

Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι εξίσου υψηλά στην ατζέντα της Προεδρίας βρίσκεται το Πακέτο για την Πρακτική Άσκηση. Επισήμανε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων για την Οδηγία με σαφή στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των τριλόγων.

Προσεγγίζουμε το φάκελο αυτό με αίσθημα ευθύνης και με διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας, αναζητώντας κοινό έδαφος και ρεαλιστικούς συμβιβασμούς, ανέφερε. Είπε πως οι νέοι πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας και η πρακτική άσκηση δεν μπορεί να λειτουργεί ως φθηνή ή επισφαλής εργασία, αλλά πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό πρώτο βήμα προς αξιοπρεπή και ποιοτική απασχόληση.

Ταυτόχρονα, σημείωσε ο Υπουργός, χρειάζεται ενθάρρυνση των επιχειρήσεων ως προς την προσφορά ευκαιριών πρακτικής άσκησης στους νέους μας.

Δίκαιη κινητικότητα

Αναφερόμενος στην τρίτη θεματική προτεραιότητα, ο κ. Μουσιούττας τόνισε πως η δίκαιη κινητικότητα, αποτελεί θεμέλιο μιας δίκαιης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Για τον λόγο αυτό, εξήγησε, η Κυπριακή Προεδρία κρίνει ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για να προχωρήσει η αναθεώρηση του Κανονισμού 883, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Επισήμανε πως η ολοκλήρωσή του είναι απαραίτητη, όχι μόνο για τον εκσυγχρονισμό και τη μεγαλύτερη νομική σαφήνεια των κανόνων, αλλά κυρίως για να διασφαλιστεί ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ισχυρή κοινωνική προστασία όταν ασκούν το δικαίωμά τους στην κινητικότητα. «Με ανανεωμένο διάλογο, οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τον φάκελο σε συμφωνία προς όφελος των εργαζομένων», συμπλήρωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο και εν αναμονή του Πακέτου Δίκαιης Κινητικότητας, ο Υπουργός ανέφερε πως η Κύπρος θα φιλοξενήσει στις 11 Μαρτίου το συνέδριο Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.

Επισήμανε πως για πρώτη φορά, θα συζητηθεί το Πακέτο και το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε εργαζόμενος που κινείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνει τα δικαιώματά του, προστατεύεται και αντιμετωπίζεται δίκαια. Πρόσθεσε πως η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, αποτελεί τον θεματοφύλακα της δίκαιης κινητικότητας και ο ρόλος της εγγυάται ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές δεν είναι θεωρητικές, αλλά στηρίζονται στην πράξη για την προώθηση μιας ισχυρής και δίκαιης αγοράς εργασίας για όλους.

Υγεία και ασφάλεια

Παράλληλα, ο Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία αποτελούν επίσης αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ανέφερε πως η Κυπριακή Προεδρία στηρίζει πλήρως την 6η αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες και Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες. «Η προστασία εκατομμυρίων εργαζομένων από σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους δεν είναι κόστος. Είναι επένδυση. Ταυτόχρονα, θα επιδιώξουμε μια ισορροπία που λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, χωρίς να υπονομεύεται ο σημαντικός πυρήνας της προστασίας», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία δεν έρχεται με έτοιμες απαντήσεις για όλα. «Έρχεται όμως με σαφή πολιτική κατεύθυνση, με διάθεση συνεργασίας και με βαθιά πίστη ότι μια πιο δίκαιη Ευρώπη σημαίνει μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, μπορούν μαζί να διαμορφώσουν μια αγορά εργασίας που να υπηρετεί πρωτίστως τον άνθρωπο και κατ’ επέκταση τις επιχειρήσεις. «Μόνο έτσι ενισχύεται ουσιαστικά το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον», κατέληξε.

Στόχος της Προεδρίας να απαντάει στις αγωνίες των Ευρωπαίων πολιτών

Σε δηλώσεις του, εξάλλου, με το πέρας της συνεδρίας της EMPL, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε πως επανέλαβαν προς τα μέλη της Επιτροπής την κοινή δέσμευση για κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη, η οποία θα προωθηθεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας μέσω της δίκαιης απασχόλησης, των κατάλληλων δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας του μέλλοντος και της δίκαιης κινητικότητας.

Σταθερός στόχος της Προεδρίας, είπε ο Υπουργός, είναι να απαντάει στις αγωνίες των Ευρωπαίων πολιτών και των εργαζομένων με συνεπείς πολιτικές που προκύπτουν μέσα από τον κοινωνικό διάλογο και τη στενή συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και θεσμών.

«Ως Κυπριακή Προεδρία, φιλοδοξούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών στα ζητήματα της απασχόλησης», συμπλήρωσε.

