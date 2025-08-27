Γαλλία: Χάνει και το λαϊκό έρεισμα ο Μπαϊρού – Νέες προειδοποιήσεις για την Οικονομία

Συνελήφθη 32χρονος για την ανάρτηση πανό με υβριστικό περιεχόμενο για τον Φειδία

Άνδρας ηλικίας 32 ετών, κάτοικος Πάφου, συνελήφθη την Τρίτη από την Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με την ανάρτηση πανό με πολιτικό / υβριστικό περιεχόμενο κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων FREEDOM24 KRASAVA ENY - ΑΠΟΕΛ, που διεξήχθη στις 24 Αυγούστου στο στάδιο Αμμόχωστος στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία χθες το απόγευμα «συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος, Κύπριος ηλικίας 32 ετών, κάτοικος Πάφου».

Σημειώνεται ότι «εναντίον του 32χρονου προέκυψε μαρτυρία μέσω του του  ηλεκτρονικού αρχείου κάρτας φιλάθλου του ΚΟΑ. Ο συλληφθείς ανακρίθηκε και, αφού κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος».

Υπενθυμίζεται ότι το πανό αναρτήθηκε στην κερκίδα όπου φιλοξενούνταν οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ.

Η  Αστυνομία διερευνά υπόθεση που αφορά αδίκημα απαγόρευσης χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων κατά παράβαση του  περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 2008 (48(I)/2008)

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

ΚΥΠΕ

