Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στη Λευκωσία - Αποκαταστάθηκε η βλάβη που επηρεάζε Στρόβολο και Λακατάμια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ακάκι, Μένοικο και Δάλι, έχει προγραμματιστεί διακοπή ρεύματος.

Χωρίς ρεύμα έμειναν περιοχές στην επαρχία Λευκωσίας, μετά από βλάβη που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 28 Αυγούστου 2025, στο δίκτυο της ΑΗΚ. 

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, από τη βλάβη επηρεάστηκαν περιοχές της Λακατάμιας και του Στροβόλου.

Συνεργείο της Αρχής Ηλεκτρισμού, ανέφερε η κα Παπαδοπούλου, έχει ήδη ξεκινήσει για τμηματικό έλεγχο της γραμμής, προκειμένου να εντοπιστεί το σημείο της βλάβης και να αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρισμού το συντομότερο δυνατό.

Όπως σημείωσε εκτιμάται ότι η παροχή θα αποκατασταθεί γύρω στις 11:00, με τη βλάβη να διαρκεί περίπου δύο ώρες.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ, αναφέρεται πως στο Ακάκι, στο Μένοικο και στο Δάλι, έχει προγραμματιστεί διακοπή ρεύματος, τις πιο κάτω ώρες:

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΚΥΠΡΟΣΣτρόβολοςΑΗΚΡΕΥΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited