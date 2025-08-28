Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στη Λευκωσία - Αποκαταστάθηκε η βλάβη που επηρεάζε Στρόβολο και Λακατάμια

Χωρίς ρεύμα έμειναν περιοχές στην επαρχία Λευκωσίας, μετά από βλάβη που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 28 Αυγούστου 2025, στο δίκτυο της ΑΗΚ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, από τη βλάβη επηρεάστηκαν περιοχές της Λακατάμιας και του Στροβόλου.

Συνεργείο της Αρχής Ηλεκτρισμού, ανέφερε η κα Παπαδοπούλου, έχει ήδη ξεκινήσει για τμηματικό έλεγχο της γραμμής, προκειμένου να εντοπιστεί το σημείο της βλάβης και να αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρισμού το συντομότερο δυνατό.

Όπως σημείωσε εκτιμάται ότι η παροχή θα αποκατασταθεί γύρω στις 11:00, με τη βλάβη να διαρκεί περίπου δύο ώρες.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ, αναφέρεται πως στο Ακάκι, στο Μένοικο και στο Δάλι, έχει προγραμματιστεί διακοπή ρεύματος, τις πιο κάτω ώρες: