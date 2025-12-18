Τηλεφωνική συνομιλία που αποτελεί μυστήριο

Τα μαθαίνουμε ύστερα αυτά. Όμως, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αν είναι αληθή ή αν δεν είναι. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον νότο, είναι αληθή. Σύμφωνα με τον Τουφάν, είναι ψέματα. Τι έγινε, λέει; Ο Τουφάν Έρχιουρμαν βγήκε έξω μερικές φορές κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης και πήρε τηλέφωνο. Σε ποιον τηλεφώνησε; Στον Χακάν Φιντάν. Δεν ακούσαμε ποτέ κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια παρόμοιων συνομιλιών. Δηλαδή, ποιος ηγέτης βγήκε έξω κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας συνάντησης και τηλεφώνησε στην Άγκυρα; Εγώ δεν θυμάμαι. Ή μήπως ο Τουφάν δεν διάβασε καλά το μάθημά του; Δεν αποστήθισε καλά τον ρόλο του; Γίνεται; Δεν μπορεί να μην έχει σκεφτεί ότι θα στριμωχνόταν τόσο πολύ. Τι ρώτησε άραγε τον Χακάν Φιντάν; Να αποδεχθούμε ή να μην αποδεχθούμε λύση σύμφωνα με τις παραμέτρους του ΟΗΕ; Και εκείνος είπε «εντάξει, δέξου»; Ακόμα και αν είπε, μήπως είπε και «όμως μην χρησιμοποιήσεις καθόλου το κάλυμμα της ομοσπονδίας»; Άλλωστε ο Τουφάν δεν το χρησιμοποίησε. Όμως, ακόμα και η αποδοχή των παραμέτρων του ΟΗΕ πάλι κάτι είναι. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν αναγνωρίζουν την «τδβκ». Και υπάρχει έκκληση να μην την αναγνωρίσει κανείς στον κόσμο. Επιπλέον, σε αυτές τις παραμέτρους υπάρχει έμφαση στη λύση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Σε αυτό το στοίχημα στριμώχτηκε δηλαδή ο Τουφάν; Προσπαθεί να μην προκαλέσει ζημιά στην πολιτική λύσης δύο κρατών της Τουρκίας; Δεν μπορέσαμε να μάθουμε αν αυτός ο ισχυρισμός είναι αληθής. Μόλις δημοσιεύθηκε η είδηση, ο Τουφάν έκανε μια δήλωση. Τη διέψευσε. Δεν συνομίλησε με τον Χακάν Φιντάν, λέει, αλλά με τον δήμαρχο Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί. Τι συζήτησαν; Το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά. Ποιον να πιστέψουμε τώρα; «Όποιος θέλει μπορεί να το επιβεβαιώσει από τον Χριστοδουλίδη», λέει ο Τουφάν. Πώς να το επιβεβαιώσουμε; Μήπως ήταν δίπλα του ο Χριστοδουλίδης όταν μιλούσε στο τηλέφωνο; Δηλαδή, βγήκε και εκείνος έξω από την αίθουσα με τον Τουφάν;

Εξ όσων μάθαμε, στη συνάντηση, η Ολγκίν έθεσε ακόμα ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ποιο θέμα; Δεν αναφέρεται σε αυτό. Όμως, ο Τουφάν δεν μπόρεσε να απαντήσει και σε αυτό και παρέπεμψε την Ολγκίν στον Χακάν Φιντάν. Και αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη συνάντηση με μορφή 5+1. Χωρίς να ρωτήσει την Άγκυρα, δεν μπορεί να πει κάτι και σε αυτό ο Τουφάν. Δεν μπόρεσε να απαντήσει σε πάρα πολλές ερωτήσεις στην τριμερή συνάντηση, λέει. Αφού η Άγκυρα αποφασίζει για τα πάντα, τότε γιατί κάθεται ο ίδιος στο τραπέζι; Μήπως φοβάται μην λεχθεί ότι καταπατείται η βούλησή μας; Έχουμε βούληση;

Σε αυτή τη συνάντηση κορυφής δεν ορίστηκε ημερομηνία νέας συνάντησης. Δεν υπάρχει ημερομηνία και για διευρυμένη συνάντηση 5+1. Φαίνεται πως η Άγκυρα είπε στον Τουφάν «να χρονοτριβήσει». Μέχρι πού; Η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2026. Μήπως αυτό περιμένει η Τουρκία για να καθορίσει μια νέα στρατηγική; Θα αναγνωρίσει την κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ; Ή μήπως θα πει «δεν την αναγνωρίζω», όπως συνέβη προηγουμένως; Το καθεστώς Ταγίπ Ερντογάν στριμώχτηκε πολύ στην εξωτερική πολιτική, όπως και στο εσωτερικό. Προσέκρουσε σε τοίχο. Ανέτρεψε τον Άσαντ στη Συρία χρησιμοποιώντας τους τζιχαντιστές, όμως δεν μπόρεσε να βρει αυτό που ήλπιζε. Οι Κούρδοι απέκτησαν δικαίωμα λόγου στη διοίκηση της Συρίας. Στην Τουρκία εξαναγκάζεται σε ειρήνη με τους Κούρδους. Ταλαντεύεται ανάμεσα στην Αμερική και τη Ρωσία. Δεν μπορεί να διαχειριστεί και τους δύο, όπως παλιά. Σε αντίθεση με αυτό, η Κυπριακή Δημοκρατία κάνει μεγάλες κινήσεις στην περιοχή. Ισραήλ, Αίγυπτος, Συρία και τελευταίως Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναπτύσσει τις σχέσεις της με όλους. Κερδίζει νέους συμμάχους. Αλλάζουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν ουσιαστικά δεν είχε πρόθεση να συζητήσει τη συνολική λύση σε αυτή τη συνάντηση. Όμως, μόλις τον στρίμωξαν οι Ολγκίν και Χριστοδουλίδης, αναγκάστηκε να τη συζητήσει. Ο Τουφάν είχε ένα πακέτο προτάσεων δέκα σημείων. Και αυτό ήθελε να συζητήσει ουσιαστικά. Επιπλέον, δεν ήθελε να συζητήσει τη συνολική λύση και χωρίς την αποδοχή των τεσσάρων όρων του. Δεν έγινε αυτό που ήθελε. Δηλαδή, δεν τού βγήκε αυτό που λογάριαζε. Ποια από τις τέσσερις προϋποθέσεις έγινε δεχτή άλλωστε; Έμεινε μετέωρη και η πολιτική ισότητα. Τα Ηνωμένα Έθνη λένε πολιτική ισότητα, όμως δεν το εξηγούν αυτό και δεν το ερμηνεύουν. Και σε αυτή την περίπτωση, ο καθένας την ερμηνεύει όπως νομίζει.

Μην περιμένετε μάταια. Δεν θα βρείτε στον Τουφάν Έρχιουρμαν την πρωτοβουλία που βρήκατε στον Μουσταφά Ακιντζί. Ο Ακιντζί είχε πάει στη συνάντηση του Βερολίνου χωρίς να πάρει άδεια. Μήπως είναι δυνατόν να διανοηθεί κανείς κάτι τέτοιο για τον Τουφάν;