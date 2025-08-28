Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Οι οκτώ ομογενείς που απένειμε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η πολύτιμη προσφορά σας στην πατρίδα μας, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στον Κυπριακό Ελληνισμό, θα χαίρει για πάντα της βαθιάς και ανυπόκριτης ευγνωμοσύνης της Πολιτείας, του συνόλου του κυπριακού λαού και εμού προσωπικά», τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Εξέχουσες προσωπικότητες της κυπριακής διασποράς, για τη διαχρονική τους προσφορά στην πατρίδα και την κοινωνία ευρύτερα, τίμησε χθες βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη δεξίωση που παρατέθηκε προς τιμήν των Συνέδρων του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απένειμε το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς σε οκτώ εκλεκτούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι, όπως ανέφερε κατά την ομιλία του, «ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, για το ενάρετο ήθος, την αφοσίωση και τη διαχρονική συμβολή τους στην πρόοδο και το κοινό καλό».

«Η πολύτιμη προσφορά σας στην πατρίδα μας, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στον Κυπριακό Ελληνισμό, θα χαίρει για πάντα της βαθιάς και ανυπόκριτης ευγνωμοσύνης της Πολιτείας, του συνόλου του κυπριακού λαού και εμού προσωπικά», τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Τιμήθηκαν οι:

  • Αντρέας Κυπριανίδης

  • Νίκος Τζιάζας

  • Γιώργος Γιακουμής

Κυριάκος Ακαθιώτης

  • Αθηνά Χαραλαμπίδη

  • Νέστορας Νέστορος

  • Ανδρέας Σάββα Δημητρίου

  • και η αείμνηστη Χριστίνα Χαραλάμπους No photo description available.

  • [Ο Πρ. Χριστοδουλίδης το παρέδωσε στον Δρ Ανδρέα Ευδοκίου για την εκλιπούσα Χριστίνα Χαραλάμπους]

 

 

 

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚύπροςΠροεδρικόΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΜΕΤΑΛΛΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited