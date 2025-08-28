Οι οκτώ ομογενείς που απένειμε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς (φώτος)

Εξέχουσες προσωπικότητες της κυπριακής διασποράς, για τη διαχρονική τους προσφορά στην πατρίδα και την κοινωνία ευρύτερα, τίμησε χθες βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη δεξίωση που παρατέθηκε προς τιμήν των Συνέδρων του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απένειμε το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς σε οκτώ εκλεκτούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι, όπως ανέφερε κατά την ομιλία του, «ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, για το ενάρετο ήθος, την αφοσίωση και τη διαχρονική συμβολή τους στην πρόοδο και το κοινό καλό».

«Η πολύτιμη προσφορά σας στην πατρίδα μας, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στον Κυπριακό Ελληνισμό, θα χαίρει για πάντα της βαθιάς και ανυπόκριτης ευγνωμοσύνης της Πολιτείας, του συνόλου του κυπριακού λαού και εμού προσωπικά», τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Τιμήθηκαν οι:

Αντρέας Κυπριανίδης

Νίκος Τζιάζας

Γιώργος Γιακουμής

Κυριάκος Ακαθιώτης

Αθηνά Χαραλαμπίδη

Νέστορας Νέστορος

Ανδρέας Σάββα Δημητρίου