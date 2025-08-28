Σε διαβούλευση το δικαίωμα ψήφου σε εκ μητρογονίας εκτοπισθέντων στις εκλογές ΤΑ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί όπως τυχόν σχόλια για τους εν λόγω Κανονισμούς υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η-Διαβούλευση, μέχρι και τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» έχει θέσει προτεινόμενη νομοθεσία για να δοθεί το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες να ψηφίζουν στις εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο με βάση τον τόπο διαμονής τους, όσο και με βάση τον τόπο εκτοπισμού τους, όπως ισχύει για τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες.

Πρόκειται, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2025 έχει θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας, προστίθεται, «είναι όπως δοθεί το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες να ψηφίζουν στις εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο με βάση τον τόπο διαμονής τους, όσο και με βάση τον τόπο εκτοπισμού τους, όπως ισχύει αυτή τη στιγμή για τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες».

