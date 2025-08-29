Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
«Ναι» στις δημοτικές, «όχι» στις βουλευτικές για τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, εάν παραχωρηθεί το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες να ψηφίζουν στον τόπο καταγωγής τους και στις βουλευτικές εκλογές, θα αλλάξει ο εκλογικός χάρτης της χώρας

Τον Ιούνιο του 2013 το Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη αναγνώρισε την προσφυγική ιδιότητα στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες μόνο για σκοπούς συμμετοχής στα στεγαστικά σχέδια που απευθύνονται στους πρόσφυγες. Όσες φορές τέθηκε στο τραπέζι, την τελευταία 10ετία, αίτημα των εκ μητρογονίας προσφύγων για τη νομική κατοχύρωση του δικαιώματος ψήφου στην επαρχία καταγωγής τους, απορρίφθηκε. Μέχρι και σήμερα οι χιλιάδες εκ μητρογονίας πρόσφυγες δεν ψηφίζουν ως πρόσφυγες αλλά ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους. Δηλαδή, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στον τό...

