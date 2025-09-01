Στην «πρίζα» για τον διαγωνισμό του Yacht Club στη μαρίνα Λάρνακας

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα αρμόδια τμήματα προκειμένου πριν το τέλος του έτους να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αναφορικά με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί για ανέγερση του Ναυτικού Ομίλου (Yacht Club) στη μαρίνα Λάρνακας. Σε επιστολή του, ημερομηνίας 22 Αυγούστου, ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, υπενθυμίζει ότι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το κτήριο του Ναυτικού Ομίλου ανατέθηκε στον Δήμο Λάρνακας, προσθέτοντας πως ήδη διατέθηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις για σκοπούς προώθησής του, ενώ συστάθηκαν οι απαραίτητες επιτροπές και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση των όρων του διαγωνισμού, στη βάση των συμφωνημένων παραμέτρων μεταξύ αρμόδιου υπουργείου και Δήμου Λάρνακας. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού εντός του 2025.

Ο κ. Βαφεάδης, ο οποίος απαντούσε σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου, σημειώνει ότι το υπουργείο του συνεχίζει τη διαχείριση της μαρίνας Λάρνακας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 και παράλληλα προωθεί έργα συντήρησης, όπως είναι η εκβάθυνση της μαρίνας, η αναβάθμιση της ασφάλειας, της ποιότητας των υπηρεσιών και η αισθητική ανάπτυξη της μαρίνας. Περαιτέρω, προγραμματίζεται η αντικατάσταση μέρους των πλωτών αποβάθρων και η συντήρηση κι επισκευή των υπολοίπων, η αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων πυρόσβεσης, η βελτίωση των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης σε συγκεκριμένους χώρους, η αναβάθμιση των βοηθημάτων ναυσιπλοΐας και άλλων συστημάτων ασφαλείας. Ο Α. Βαφεάδης αναφέρει ότι, μετά το ναυάγιο με την Kition Ocean Holdings, η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση της μαρίνας θα αναληφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από ιδιώτη διαχειριστή για περίοδο μάξιμουμ πέντε χρόνων.

Για το λιμάνι

Αναφορικά με το λιμάνι Λάρνακας ο υπουργός επισημαίνει ότι η διαχείριση και λειτουργία του συνεχίζονται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Παράλληλα, προωθούνται άμεσα έργα συντήρησης κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 ή μέχρι την ανάληψη της διαχείρισής του από ιδιώτη διαχειριστή. Το προσωπικό της ΑΝΕΤΕΛ (πρώην υπάλληλοι ΚΙΤΙΟΝ) συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες για σκοπούς λειτουργίας της μαρίνας και του λιμανιού. Με την ανάληψη της διαχείρισης από ιδιώτη διαχειριστή, το προσωπικό αναμένεται να μεταφερθεί στον νέο διαχειριστή. Στην επιστολή του, ο κ. Βαφεάδης αναφέρεται και στις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με Ελλαδίτες συμβούλους (ΤΑΪΠΕΔ) για συνομολόγηση μνημονίου συνεργασίας, μέσω του οποίου θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες που θα καθορίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη λιμανιού-μαρίνας.

Για τον «Ναυτίλο»

Όσον αφορά το οίκημα του «Ναυτίλου», στην αποβάθρα της μαρίνας, ο οποίος έχει αποκατασταθεί και ανακαινιστεί, ο Αλέξης Βαφεάδης ενημέρωσε ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία του 23ου Συστήματος Ελλήνων Ναυτοπροσκόπων Λάρνακας αλλά και τις προθέσεις της τοπικής κοινωνίας, το υπουργείο θα προχωρήσει σε συζήτηση μ’ εκπροσώπους των ναυτοπροσκόπων για πιθανή παραχώρηση του «Ναυτίλου» για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως τη διεξαγωγή συναντήσεων, μαθημάτων και εκδηλώσεων, υπό προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν.