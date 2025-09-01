Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι ιδιοκτήτες σκύλων στην Κύπρο

Η κατοχή σκύλου συνοδεύεται από συγκεκριμένες ευθύνες και υποχρεώσεις, όπως καθορίζονται από τη νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την Κύπρο, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω: 

1. Άδεια Κατοχής Σκύλου:

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει άδεια κατοχής σκύλου από την Τοπική Αρχή.Ισχύει για όλους τους σκύλους άνω των 3 μηνών.

2. Ασφαλής Φύλαξη – Περίφραξη:

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή του σκύλου. Ο σκύλος πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλο και ασφαλές χώρο.

3. Οδήγηση με Λουρί:

Σε δημόσιους χώρους ο σκύλος πρέπει να είναι υποχρεωτικά δεμένος με λουρί. Για σκύλους επικίνδυνων φυλών ή μεγάλου μεγέθους, οι Αρχές μπορούν να ζητούν και χρήση φίμωτρου.

4. Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτη:

Οφείλει να φροντίζει για την υγεία, εμβολιασμό και σήμανση (μικροτσίπ) του σκύλου. Ο ιδιοκτήτης φέρει ποινική και αστική ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλεί ο σκύλος. Απαιτείται εκπαίδευση , κοινωνικοποίηση και βασική εκπαίδευση του ζώου, ειδικά αν ανήκει σε φυλές με έντονα ένστικτα φύλαξης.

5. Ειδικές Πρόνοιες για Επικίνδυνες Φυλές:

Ο νόμος προβλέπει ειδικούς όρους κατοχής, φύλαξης και άδειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαγορεύεται η κατοχή συγκεκριμένων φυλών χωρίς ειδική άδεια.

