Καταδίωξη με ρίψη πυροβολισμών στην Πάφο – Υπό κράτηση 32χρονος οδηγός

Ένα σοβαρό περιστατικό καταδίωξης σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πάφο, όταν οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει για αστυνομικό έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στην πόλη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό ξεκίνησε κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων, όταν μέλη της δύναμης έκαναν σήμα σε οδηγό να σταματήσει. Ο άνδρας, όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα, μπήκε σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και με τους ελιγμούς του έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών.

Κατά την καταδίωξη, το όχημα του υπόπτου έκλεισε το δρόμο στο περιπολικό που τον ακολουθούσε, με αποτέλεσμα το αστυνομικό όχημα να προσκρούσει σε ανάχωμα και να υποστεί ζημιές.

Οι αστυνομικοί, βλέποντας την επικινδυνότητα της κατάστασης, προχώρησαν σε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών για να τον ανακόψουν. Τελικά, το όχημα σταμάτησε σε περιοχή της Πάφου και ο οδηγός συνελήφθη.

Πρόκειται για 32χρονο, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα προστίμου. Στο αυτοκίνητο βρισκόταν και μια 19χρονη γυναίκα, η οποία δεν φαίνεται να είχε κάποια εμπλοκή.

Οι έρευνες συνεχίζονται από την Τροχαία Πάφου και τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας.