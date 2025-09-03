Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Καιρός: Εως 37 βαθμούς η θερμοκρασία- Πως θα κινηθεί τις επόμενες μέρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με το Τμ. Μετεωρολογίας, το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης ή και αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και στα βόρεια και μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 βαθμούς στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 33 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα, ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι και σταδιακά ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Παρασκευή, για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση για να κυμανθεί κοντά στις μέσες τιμές για την εποχή.

Tags

θερμοκρασίαΚΑΙΡΟΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΘερμοκρασία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited