Συνεχίζεται η "δίκη" των 5 Ε/Κ στο "στρατοδικείο" στα κατεχόμενα

Συνεχίζεται και σήμερα στις 10πμ η "δίκη" των πέντε Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα.

Στη σημερινή διαδικασία, αναμένεται να συνεχιστεί η κατάθεση των μαρτύρων της κατηγορούσας αρχής. Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι η κατηγορούσα αρχή θα καλέσει άλλους δύο μάρτυρες, εκ των οποίων ο ένας πιθανώς να είναι ο "ανακριτής" της υπόθεσης.

Η διαδικασία ενώπιον του "στρατοδικείου" αφορά τις κατηγορίες παραβίασης της "στρατιωτικής ζώνης" και "παράνομης" εισόδου στα κατεχόμενα. Η ακρόαση της "δίκης" που αφορά ξεχωριστές "κατηγορίες", που περιλαμβάνουν την "παράνομη είσοδο σε ιδιοκτησία", θα συνεχιστεί την Παρασκευή, στο "επαρχιακό δικαστήριο" του Τρικώμου.

ΚΥΠΕ