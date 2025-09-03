Ευρωβαρόμετρο: Προβληματίζονται οι Κύπριοι για τον αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ στην καθημερινότητά τους

Μεγαλύτερες προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν οι πολίτες τόσο στην Κύπρο όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025.

Πιο συγκεκριμένα:

Το 91% των Κυπρίων δηλώνει ότι η ΕΕ πρέπει να παίξει πιο ουσιαστικό ρόλο στην προστασία από παγκόσμιες κρίσεις και απειλές.

Το 95% ζητά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν ενωμένα τις παγκόσμιες προκλήσεις.

Πρόκειται για ποσοστά που ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (68% και 90% αντίστοιχα).

Ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

91% θεωρεί ότι πρέπει να έχει πιο σημαντικό ρόλο (έναντι 62% στον μέσο όρο ΕΕ).

94% θέλει να διαθέτει τα εργαλεία και τις πληροφορίες για να ελέγχει πώς ξοδεύονται τα χρήματα της ΕΕ.

Η απαίτηση για διαφάνεια και λογοδοσία είναι ξεκάθαρη και κοινή σε όλες τις χώρες, με την Κύπρο να βρίσκεται μάλιστα στην κορυφή.

Προτεραιότητες: ασφάλεια, οικονομία, κοινωνική προστασία

Όταν ρωτήθηκαν σε ποιους τομείς πρέπει να εστιάσει η ΕΕ για να ενισχύσει τη θέση της στον κόσμο:

Οι Ευρωπαίοι πολίτες έβαλαν πρώτο θέμα την άμυνα και την ασφάλεια (37%) και δεύτερο την οικονομία και τη βιομηχανία (32%).

Στην Κύπρο, η προτεραιότητα στην άμυνα και την ασφάλεια είναι ακόμη ισχυρότερη (46%). Δεύτερη προτεραιότητα, όμως, είναι η εκπαίδευση και η έρευνα (33%).

Όσον αφορά ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες στην ΕΕ τονίζουν τρία καίρια ζητήματα: πληθωρισμός και ακρίβεια (41%), άμυνα και ασφάλεια (34%), καταπολέμηση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (31%).

Για τους Κυπρίους, στην κορυφή βρίσκεται η μάχη κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (42%), ακολουθούν το κόστος ζωής (39%), αλλά και η ανάγκη για στήριξη της οικονομίας, νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη δημόσια υγεία (36%).

Κοινές επενδύσεις – κοινό συμφέρον

Ένα ακόμη συμπέρασμα της έρευνας είναι η ισχυρή στήριξη στην ιδέα των κοινών επενδύσεων:

Το 78% των Ευρωπαίων και το 87% των Κυπρίων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτεί περισσότερα έργα από κοινού, αντί να αφήνει το βάρος στα κράτη μέλη.

Η άποψη αυτή συνδέεται άμεσα με την αντίληψη ότι μόνο η κοινή δράση μπορεί να φέρει αποτελέσματα σε έναν κόσμο με συνεχείς αναταράξεις.

Σεβασμός του κράτους δικαίου

Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων (85%) υποστηρίζει ότι τα κονδύλια της ΕΕ πρέπει να δίνονται μόνο σε χώρες που σέβονται τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου. Το ποσοστό αυτό στην Κύπρο ανεβαίνει στο 91%, δείχνοντας ότι οι πολίτες θέλουν η ΕΕ να είναι αυστηρή και συνεπής.

Η καθημερινή ζωή και η Ευρώπη

Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους (72%) αναγνωρίζουν ότι οι δράσεις της ΕΕ έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους.

Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο, στο 86%.

Ωστόσο, οι Κύπριοι εμφανίζονται πιο μοιρασμένοι ως προς το αν ο αντίκτυπος είναι θετικός ή αρνητικός:

36% τον κρίνουν θετικό

44% ουδέτερο

20% αρνητικό

Παρά τις επιφυλάξεις, η πλειοψηφία σε όλες τις χώρες, και στην Κύπρο, θεωρεί ότι η ΕΕ συμβάλλει στη σταθερότητα.

Στην Κύπρο, μάλιστα, οι πολίτες ξεχωρίζουν ως πιο σημαντικά οφέλη την προστασία της ειρήνης και της ασφάλειας (39%), την οικονομική ανάπτυξη (33%) και τις νέες ευκαιρίες εργασίας (33%).