Στην ανακαίνιση πεπαλαιωμένων υποστατικών προχωρά ο Δ. Πάφου

Συνεργεία του Δήμου Πάφου προχωρούν στην ανακαίνιση πεπαλαιωμένων και εγκαταλελειμμένων υποστατικών στο κέντρο της Πάφου με σκοπό να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ξενώνων 20 δωματίων, κατάλληλα να φιλοξενήσουν φοιτητές και νέους που ασχολούνται με startups εταιρείες καινοτομίας και έρευνας, έναντι πολύ χαμηλού ενοικίου.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος σε βίντεο που ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ένα από τα αυτά τα ακίνητα, «φαίνεται πως ήταν το πρώτο ξενοδοχείο της Πάφου, 1910-1920», ενώ πρόβαλε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, για τις ανάγκες των οποίων απασχολούνται πέραν των σαράντα ατόμων.

Θέλουμε είπε, να εξυπηρετήσουμε φοιτητές για να μην τυγχάνουν εκμετάλλευσης ή να μην βρίσκουν ιδιωτικά δωμάτια, τα οποία τους τα χρεώνουν 700-800 ευρώ. Θα είναι εδώ είπε, «με ένα μικρό τέλος, 100-150 ευρώ, ουσιαστικά για να πληρώνεται το ρεύμα, το ίντερνετ και τα λοιπά», ανέφερε ο Φαίδωνας Φαίδωνος.

Η αγορά των κρεβατιών και άλλων βασικών επίπλων θα γίνει από τον Δήμο Πάφου. Επεσήμανε επίσης πως η παράλληλη προσπάθεια του Δήμου Πάφου εστιάζεται στο να δώσει πνοή σε μια περιοχή που την έχει ανάγκη.

Σ’ αυτό τον χώρο εγκατάλειψης, που αποτελεί τραγική κατάσταση είπε ο Δήμαρχος Πάφου, θα αναδείξουμε κάτι το μοναδικό.

Υπό ανακαίνιση κτίριο του ’60 Επίσης, στο κέντρο της Πάφου, σε άλλο ένα εργοτάξιο του Δήμου, ανακαινίζεται κτίριο της δεκαετίας του ’60 και μεταξύ άλλων ενισχύονται οι κολώνες του, καθώς θα υποδεχθεί τα κεντρικά γραφεία του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Το κόστος του έργου, με πλήρη επίπλωση και εξοπλισμό, θα ανέλθει στις 200 χιλιάδες ευρώ και αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, κατέληξε ο Δήμαρχος Πάφου.