Τουρκικά αλιευτικά στη Σαμοθράκη πυροβόλησαν στον αέρα μετά από επεισόδιο με Έλληνες ψαράδες (βίντεο)

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, όπου βρέθηκαν αντιμέτωπα τουρκικά και ελληνικά αλιευτικά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες Ελλήνων ψαράδων, τις τελευταίες ημέρες τουρκικά σκάφη εισέρχονται σε ελληνικά χωρικά ύδατα για ψάρεμα.

Το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο, η ένταση κορυφώθηκε, οδηγώντας σε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Οπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, τουρκικά αλιευτικά έφτασαν σε απόσταση 4-6 ναυτικών μιλίων από τη Σαμοθράκη. Έλληνες ψαράδες τους ζήτησαν να απομακρυνθούν, όμως σε ένα από τα τουρκικά σκάφη οι τόνοι ανέβηκαν και οι ψαράδες φέρονται να πυροβόλησαν στον αέρα.

ΚΥΠΕ