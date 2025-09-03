Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Ελλάδα

Τουρκικά αλιευτικά στη Σαμοθράκη πυροβόλησαν στον αέρα μετά από επεισόδιο με Έλληνες ψαράδες (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες Ελλήνων ψαράδων, τις τελευταίες ημέρες τουρκικά σκάφη εισέρχονται σε ελληνικά χωρικά ύδατα για ψάρεμα.

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, όπου βρέθηκαν αντιμέτωπα τουρκικά και ελληνικά αλιευτικά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες Ελλήνων ψαράδων, τις τελευταίες ημέρες τουρκικά σκάφη εισέρχονται σε ελληνικά χωρικά ύδατα για ψάρεμα. 

Το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο, η ένταση κορυφώθηκε, οδηγώντας σε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Οπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, τουρκικά αλιευτικά έφτασαν σε απόσταση 4-6 ναυτικών μιλίων από τη Σαμοθράκη. Έλληνες ψαράδες τους ζήτησαν να απομακρυνθούν, όμως σε ένα από τα τουρκικά σκάφη οι τόνοι ανέβηκαν και οι ψαράδες φέρονται να πυροβόλησαν στον αέρα.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited