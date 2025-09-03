Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Αναβολή στη «δίκη» των 5 Ε/κ, εξετάστηκε από νοσοκόμα αντί για γιατρό ο ένας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η επόμενη «δικάσιμος» ορίστηκε για την Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου, στις 09:30, καθώς οι επόμενες ημέρες είναι αργίες ή ο «δικαστής» έχει άλλες υποχρεώσεις.

Αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου η διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα για τους πέντε Ελληνοκύπριους, καθώς η σημερινή ολοκληρώθηκε πριν καν ξεκινήσει.

O Ε/κ που κρατείται παράνομα, μετά τη χθεσινή διαδικασία, είχε αναφέρει ότι αισθανόταν έντονη αδιαθεσία, επικαλούμενος σοβαρό πρόβλημα στη μέση και την πλάτη του. Οι δικηγόροι του ζήτησαν από το «δικαστήριο» να διατάξει την εξέτασή του σε πλήρως εξοπλισμένο «νοσοκομείο».

Παρότι το «δικαστήριο» έδωσε χθες σχετική εντολή, σήμερα αποκαλύφθηκε ότι ο Ε/κ μεταφέρθηκε μεν στο «νοσοκομείο», αλλά τον εξέτασαν μόνο νοσηλευτές. Υποβλήθηκε σε ηλεκτροκαρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος, χωρίς ωστόσο να γίνει καμία εξέταση για το ορθοπεδικό πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Η υπεράσπιση, δήλωσε στο «δικαστήριο» ότι ο πελάτης του δεν ήταν σε θέση να παρακολουθήσει τη διαδικασία. 

Η «κατηγορούσα αρχή» δεν έφερε ένσταση στο αίτημα αναβολής. Ως εκ τούτου, ο «δικαστής» διέταξε εκ νέου τη μεταφορά του σε πλήρως εξοπλισμένο «κρατικό νοσοκομείο», ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να του παρασχεθεί η κατάλληλη θεραπεία για το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας του.

Η επόμενη «δικάσιμος» ορίστηκε για την Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου, στις 09:30, καθώς οι επόμενες ημέρες είναι αργίες ή ο «δικαστής» έχει άλλες υποχρεώσεις.

Στη χθεσινή διαδικασία κατέθεσαν πέντε μάρτυρες κατηγορίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 16.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένη η συνέχιση της ακρόασης της παράλληλης υπόθεσης στο «επαρχιακό δικαστήριο» στο κατεχόμενο Τρίκωμο. 

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited