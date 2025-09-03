Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπουργικό: Παράταση ένα μήνα στη θητεία του Αρχηγού ΕΦ

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

«Δίνει παράταση μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, ώστε να οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις μας πάντα, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση», δήλωσε ο Βασίλης Πάλμας.

Ακόμη δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις αναφορικά με την ανανέωση ή όχι της θητείας του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Γεώργιου Τσιτσικώστα.

Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του Πολίτη ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα έδωσε παράταση ένα μήνα στη θητεία του Αρχηγού, μέχρι να ληφθεί η σχετική απόφαση.

«Για να μας δοθεί χρόνος να πάρουμε τις αποφάσεις μας, πήρα σήμερα στο Υπουργικό μια πρόταση η οποία δίνει παράταση μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, ώστε να οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις μας πάντα, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση», δήλωσε ο Βασίλης Πάλμας.

