Στο Λυγουριό ο Δ. Πάφου που συμμετείχε στην ΓΣ του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίων Ασκληπιείων - Οι Δρόμοι της Ίασης

Σε κλίμα αισιοδοξίας και βούλησης για την παραγωγή έργου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λυγουριό, έδρα του Δήμου Επιδαύρου, η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίων Ασκληπιείων - Οι Δρόμοι της Ίασης, με τη συμμετοχή του Δ. Πάφου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τοπικής Αρχής.

Με όλα τα ιδρυτικά μέλη παρόντα και τη συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, αποφασίστηκε η επανασύσταση αρχών, αξιών και στόχων του Δικτύου Πόλεων, καθώς και η νομική και διοικητική κατοχύρωσή του μέσω της σύστασης Α.Μ.Κ.Ε.

Η επανενεργοποίηση και θεσμική κατοχύρωση του Δικτύου κατέστη αναγκαία, προστίθεται στην ανακοίνωση, επειδή η μέχρι σήμερα μορφή του δεν επέτρεπε έργα και δράσεις που χρειάζονταν για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του εγχειρήματος.

Μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, συναδελφικότητας και επαγγελματισμού συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν , όπως αναφέρεται , σημαντικές αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία του Δικτύου, το οποίο έχει ως βασικό στόχο τη σύνδεση, ανάδειξη και προβολή των αρχαίων Ασκληπιείων, διεθνώς, ως κοιτίδων ιατρικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος μέσα από συνέργειες πόλεων και επιστημονικών φορέων.

Επιπρόσθετα στη Συνέλευση εγκρίθηκε και συνυπογράφηκε η Διακήρυξη Αρχών του νέου φορέα, η οποία είναι βασισμένη στο συναφθέν το 2018 μνημόνιο μεταξύ των εταίρων , ενώ αποφασίστηκε και η εκλογή 5μελούς προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τους Δημάρχους Επιδαύρου, Κω, Τρικκαίων και Πάφου(Κύπρου) και τον Ομότιμο Καθηγητή Βασίλη Λαμπρινουδάκη.

Η Επιτροπή θα έχει ως έργο, συνεχίζει η ανακοίνωση, όπως στο επόμενο τετράμηνο προβεί σε ενέργειες διεύρυνσης του Δικτύου, συντάξει το Καταστατικό του νέου φορέα, καταρτίσει σχέδιο δράσης και πυκνώσει τις δραστηριότητες και τη δικτύωση με δημόσιους οργανισμούς και διεθνή φόρα.

Η συνεδρίαση διεξήχθη σε κλίμα συνεργασίας και δημιουργικής ανταλλαγής απόψεων με τη συμμετοχή των: • κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, Ομότιμου Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ • κ. Αναστασίου Χρόνη, Δημάρχου Επιδαύρου • κ. Θεοδόσιου Νικηταρά, Δημάρχου Κω • κ. Νικόλαου Σακκά, Δημάρχου Τρικκαίων • κ. Φαίδωνα Φαίδωνος , Δημάρχου Πάφου • κ. Μαρίας Γαζούλη, Καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ • κ. Θεοδώρας Ψαλτοπούλου, Καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ • κ. Νικόλαου Παπαντώνη, Προέδρου του Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω • κ. Ελένης Φραγκάκιου, Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου • κ. Νούλας Βασιλείου, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων • κ. Ευδοξίας Καζολέα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας.