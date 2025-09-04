«Μαφία Κρήτης»: Από τα ναρκωτικά στα... λείψανα του Αγίου Λαζάρου - Τι δήλωσε ο Μητροπολίτης Κιτίου

Μέχρι και ιερά λείψανα του Αγίου Λαζάρου από την Κύπρο επεδίωκαν να εξασφαλίσουν τα δύο αδέρφια-ξενοδόχοι που εμπλέκονται στην υπόθεση «Μαφία της Κρήτης», η οποία προκάλεσε σάλο στην Ελλάδα λόγω της εμπλοκής και εκκλησιαστικών και πολιτικών παραγόντων. Τα δύο αδέρφια φέρεται να είναι οι εγκέφαλοι κυκλώματος το οποίο διακινούσε ναρκωτικά, εκβίαζε επιχειρηματίες για να αποσπάσει χρήματα και έστηνε διάφορες κομπίνες. Άγνοια για την υπόθεση εξέφρασε ο μητροπολίτης Κιτίου, λέγοντας ότι δεν δόθηκαν ιερά λείψανα του Αγίου Λαζάρου σε κάποιο μοναστήρι στην Κύπρο ή στην Κρήτη.

Ιερά λείψανα

Τα οστά του Αγίου Λαζάρου βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) για την υπόθεση «Μαφία της Κρήτης», με τη δικογραφία να περιγράφει επαφές του ενός από τους δύο κατηγορουμένους με τον αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, με στόχο την προώθησή του στον θώκο της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, ζητώντας ως αντάλλαγμα ιερά λείψανα του Αγίου Λαζάρου από την Κύπρο.

Η ΕΛ.ΑΣ κατέχει απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που είχαν οι δύο κατηγορούμενοι με διάφορα πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ και ο πρώην υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος. Μάλιστα ο ένας κατηγορούμενος φέρεται να συνομιλεί με τον αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ με στόχο την τοποθέτησή του τελευταίου στη θέση του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, με τη συνδρομή πολιτικών και εξωεκκλησιαστικών παραγόντων. Ζητά δε ως αντάλλαγμα ιερά λείψανα και φέρεται να ρωτά εάν είναι γνήσια. Σύμφωνα με αποκαλύψεις στα ελληνικά ΜΜΕ, ο αρχιμανδρίτης διαβεβαιώνει για την αυθεντικότητα των λειψάνων του Αγίου Λαζάρου, υποστηρίζοντας ότι τα εξασφάλισε από ηγούμενο μονής στην Κύπρο.

Μητροπολίτης Κιτίου

Σε δηλώσεις στον «Π», ο μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος εξέφρασε άγνοια για την υπόθεση, λέγοντας ότι κατά τα 6 χρόνια που βρίσκεται στον θώκο της Μητρόπολης δεν δόθηκαν ποτέ ιερά λείψανα του Αγίου Λαζάρου σε κάποιο μοναστήρι είτε στην Κύπρο είτε στην Κρήτη.

Ανέφερε ωστόσο ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν δόθηκαν από τον προκάτοχό του τα προηγούμενα χρόνια. «Μπορεί», πρόσθεσε, «να δόθηκαν ελάχιστα οστά στο παρελθόν, από τον προκάτοχό μου». Πρόσθεσε όμως ότι δεν υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο και επεσήμανε πως τα ιερά λείψανα διακινούνται μεταξύ των μοναστηριών. Διαβεβαίωσε δε ότι τα ιερά λείψανα του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα είναι πλήρως ασφαλισμένα και πως δεν είναι εύκολη η πρόσβαση τρίτων, αφού, όπως είπε, είναι κλειδωμένα σε λειψανοθήκη. Μόνο ένα κομμάτι της κάρας του Αγίου Λαζάρου, όπως είπε, είναι προσβάσιμο, στους πιστούς για προσκύνημα.

Ακολούθως, ο πανιερότατος είπε ότι η Μητρόπολη Κιτίου δεν είναι η κεντρική πηγή των ιερών λειψάνων του Αγίου Λαζάρου και πως μόνο ένα μέρος τους βρίσκεται στη Λάρνακα. Σύμφωνα με την παράδοση, όπως είπε, τον 9ο αιώνα, επί του αυτοκράτορα Λέοντα 6ου του Σοφού, το μεγαλύτερο μέρος των ιερών λειψάνων μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Επεσήμανε δε ότι μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους το 1204, μέρος των λειψάνων πολλών αγίων κατέληξε σε διάφορα σημεία στην Ευρώπη. Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι μέρος των ιερών λειψάνων του Αγίου Λαζάρου βρίσκονται σε αρχαία λειψανοθήκη στη Γερμανία.

Αρχιμανδρίτης

Πάντως σε χθεσινή γραπτή του ανακοίνωση ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ο κατηγορούμενος και πως δεν πίστεψε ποτέ ότι έχει τη δυνατότητα να τον προωθήσει με αθέμιτα μέσα και πως ούτε έλαβε από μέρους του καμία πολιτική ή άλλη μεσολάβηση για την εκλογή του. Πρόσθεσε δε ότι «Ουδέποτε παρέδωσα σε οποιονδήποτε ιερά λείψανα ως “αντάλλαγμα”. Ο σεβασμός μου στα ιερά λείψανα είναι απόλυτος και ούτε θα μπορούσα να τα διακινήσω εκτός της προβλεπόμενης εκκλησιαστικής τάξης, πόσω μάλλον με σκοπό ανταλλάγματα ή ωφελήματα».

Πάνος Καμμένος

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη του διαλόγου που φέρεται να είχε ο ένας κατηγορούμενος με τον πρώην υπουργό Άμυνας, Πάνο Καμμένο. Η συνομιλία που είδε το φως της δημοσιότητας, και αφορά τηλεφωνική επαφή του κατηγορουμένου και του κ. Καμμένου τον περασμένο μήνα, έχει ως θέμα την προώθηση του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη θέση του μητροπολίτη, στη χηρεύουσα έδρα Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Μάλιστα ο Πάνος Καμμένος ενημερώνει τον κατηγορούμενο ότι βρίσκεται στις ΗΠΑ και ρωτά εάν η εκλογή του αρχιμανδρίτη εξαρτάται από τον αμερικανικό παράγοντα. Ακολούθως ο κατηγορούμενος αναφέρει στον κ. Καμμένο πως ο αρχιμανδρίτης είναι επιλογή του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και ευνοούμενος των ΗΠΑ και μάλιστα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λόγω του γεγονότος ότι εντός της περιφέρειας βρίσκεται αμερικανική βάση. Τα ελλαδικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο κ. Καμμένος απάντησε ότι εκείνη τη στιγμή βρίσκεται με τη νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και πως θα καθαρίσει την υπόθεση.

Πάντως, ο πρώην υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος, σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 Ελλάδας και στον ΣΚΑΪ, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, λέγοντας για τον κατηγορούμενο ότι «τον ήξερα από παλιά, από όταν ήμουν στη ΝΔ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει για αυτόν τον παπά. Του είπα «εντάξει, έχω επαφές». Αλλά ούτε τον παπά πήρα ούτε τίποτα».