Ειδικές τιμές από τον Όμιλο Πηλακούτα για τα premium SUV της BMW

Η BMW διαχρονικά αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν συνδυασμό τεχνολογίας, οδηγικής απόλαυσης και πολυτέλειας. Στην καρδιά της γκάμας των SUV της βαυαρικής μάρκας βρίσκονται τρία SUV μοντέλα που έχουν ξεχωρίσει τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Πρόκειται για τα BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Τρία μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα, που καλύπτουν τις ανάγκες από τον σύγχρονο αστικό οδηγό έως τον λάτρη των μεγάλων ταξιδιών. Ο Όμιλος Πηλακούτα κάνει την απόκτηση των πιο πάνω μοντέλων πιο προσιτή από ποτέ. Συγκεκριμένα, προσφέρει το BMW X1 Premium Edition με €38.900, το BMW X2 sDrive 20i με €45.000 και το BMW X3 20xDrive M Sport Package με €57.900.

BMW X1

BMW X1 Premium Edition - €38.900

Η BMW X1 αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της μάρκας και όχι άδικα. Στη νέα της γενιά, η X1 συνδυάζει αυξημένες διαστάσεις, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και σύγχρονες τεχνολογίες υποβοήθησης. Με επιβλητική σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό και έναν εξαιρετικά αποδοτικό κινητήρα, το μοντέλο αυτό ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικογένειας αλλά και όσων θέλουν ένα premium SUV για καθημερινή χρήση. Η έκδοση Premium Edition ενσωματώνει εξοπλισμό που θα ζήλευαν πολύ ακριβότερα μοντέλα, όπως ψηφιακό cockpit BMW Curved Display, κορυφαίας ποιότητας υλικά στο εσωτερικό, άνετους χώρους και ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας.

BMW X2

BMW X2 sDrive 20i – €45.000

Για όσους αναζητούν κάτι πιο εκφραστικό και δυναμικό, η BMW X2 αποτελεί την πιο στιλιστικά τολμηρή επιλογή της βαυαρικής οικογένειας. Με coupe γραμμή, πιο χαμηλό προφίλ και αιχμηρή αισθητική, η X2 στοχεύει σε οδηγούς που θέλουν το SUV τους να έχει σπορ ψυχή. Η έκδοση sDrive 20i, προσφέρει ζωηρές επιδόσεις και ταυτόχρονα πολιτισμένη λειτουργία στην πόλη και στον αυτοκινητόδρομο. Αυτό που κάνει την X2 ακόμη πιο ξεχωριστή είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζει την πρακτικότητα ενός SUV με την αίσθηση ενός σπορ hatchback.

BMW X3

BMW X3 20xDrive M Sport Package – €57.900

Η BMW X3 έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα premium SUV της μεσαίας κατηγορίας. Συνδυάζει την άνεση μεγάλων αποστάσεων με κορυφαία οδική συμπεριφορά, ενώ προσφέρει άφθονους χώρους και μια αίσθηση πολυτέλειας που δύσκολα συναντά κανείς σε ανταγωνιστικά μοντέλα. Η τετρακίνητη έκδοση 20xDrive M Sport Package προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο δυναμισμού στο ήδη επιβλητικό σύνολο. Με το πακέτο M Sport, η X3 αποκτά πιο αεροδυναμικό body kit, μεγαλύτερες ζάντες, M Sport ανάρτηση και ειδική εσωτερική διακόσμηση.