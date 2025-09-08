«Καμπανάκι» Βορκά: Καθυστερούν οι ουσιαστικές τομές στη δικαιοσύνη- «Επείγει η μεταρρύθμιση»

Παρά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη δικαστική βαθμίδα, παρατηρείται καθυστέρηση στην υλοποίηση ουσιαστικών τομών και στην εφαρμογή ουσιαστικών αλλαγών στη δικαιοσύνη, είπε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς. Μιλούσε σε εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, το απόγευμα της Δευτέρας, όπου απηύθυνε χαιρετισμό και ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, λέγοντας πως ο ΠΔΣ υπήρξε «στυλοβάτης» του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Υπουργοί και Βουλευτές. Στην εκδήλωση μίλησε επίσης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Γενικός Εισαγγελέας, ως επίτιμος Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου, είπε ότι ο ΠΔΣ υπήρξε στυλοβάτης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία και θεμελιώδης παράγοντας της νομικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας.

Όπως είπε, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος υπήρξε διαχρονικά στο προσκήνιο της διαμόρφωσης ενός πλαισίου για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, τόσο σε ό,τι αφορά στις προϋποθέσεις όσο και τους όρους άσκησής του, τους κανόνες και τη σχετική δεοντολογία, θέτοντας ως κυριότερο μέλημα και αποστολή του την εδραίωση του επαγγέλματος, την αναγνώρισή του αλλά και την προστασία των μελών του, τόσο ως εργαζομένων όσο και ως λειτουργών της δικαιοσύνης.

Πρόσθεσε ότι από την ίδρυση της Δημοκρατίας και έπειτα, μέχρι την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ο ΠΔΣ και τα μέλη του είχαν καθοριστικό ρόλο σε καίρια ζητήματα, όπως η ίδρυση της δικηγορικής εταιρείας, η δημιουργία του Ταμείου Συντάξεως για διασφάλιση των αφυπηρετούντων δικηγόρων, η συνεργασία με άλλα αντίστοιχα επαγγελματικά Σώματα δικηγόρων στην Ευρώπη, η δυνατότητα εγγραφής στην Κύπρο δικηγόρων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμβολή του στη διαμόρφωση και υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Επαγγέλματος του Δικηγόρου.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ο ΠΔΣ είχε και σημαντικό ρόλο σε θέματα πειθαρχικών διαδικασιών και της δικηγορικής δεοντολογίας και στην εμπέδωση της ορθής επαγγελματικής κουλτούρας.

Αναφέρθηκε, ακόμα στον ενεργό ρόλο του Συλλόγου για τη συνεχή και διά βίου επιμόρφωση των μελών του, η οποία έχει τεθεί πλέον ως προϋπόθεση για την ανανέωση της ετήσιας επαγγελματικής άδειας, με στόχο οι Κύπριοι δικηγόροι να παραμένουν ενήμεροι για τις τρέχουσες εξελίξεις στην επιστήμη τους. Επισήμανε, ακόμη, τη λειτουργία του Κυπριακού Ινστιτούτου Νομικής Πληροφόρησης, μέσω του οποίου λειτουργεί η διαδικτυακή βάση δεδομένων που παρέχει δωρεάν νομική πληροφόρηση σε όλους τους δικηγόρους και το κοινό.

Ουσιαστική και παραγωγική συμβολή είχε επίσης ο Σύλλογος, σύμφωνα με τον Γιώργο Σαββίδη, στην αναθεώρηση των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας, αλλά και στη δικαστική μεταρρύθμιση.

Αναφερθείς στην άριστη συνεργασία ΠΔΣ και Νομικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι οι λειτουργοί της Υπηρεσίας συμμετέχουν, για πρώτη φορά, στις θεματικές Επιτροπές του Συλλόγου, όπου συζητούνται τρέχουσες εξελίξεις σε διάφορους τομείς του δικαίου και γίνεται ώσμωση ιδεών.

Ακόμα, αναφέρθηκε στη συνεργασία μεταξύ της Ακαδημίας της Νομικής Υπηρεσίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε θέματα επιμόρφωσης, διά βίου μάθησης και θεματικών εκδηλώσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Μεταξύ άλλων, η Ακαδημία και ο Σύλλογος έχουν συνδιοργανώσει συνέδρια, διαλέξεις και ημερίδες με θέματα όπως οι νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας, το Δίκαιο της Θάλασσας, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άλλα, όπως είπε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, είπε ότι η ίδρυσή του ΠΔΣ σηματοδοτεί ένα ορόσημο για τη δικηγορική κοινότητα και την κυπριακή κοινωνία. "Σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε κρίσιμες συγκυρίες για την πατρίδα μας και τον ίδιον σαν αφυπνιστή και υπερασπιστή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ανταποκρίθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης στις προκλήσεις που αντιμετώπισε", υπογράμμισε.

Όπως είπε, από την ίδρυσή του έως σήμερα, ο ΠΔΣ διάνυσε μια μακρά πορεία στο δημόσιο βίο, στενά συνδεδεμένη με τις πολιτικές, κοινωνικές και άλλες εξελίξεις, φθάνοντας σήμερα να εκπροσωπεί πέραν των 4.500 δικηγόρων.

Ο κ. Βορκάς σημείωσε ότι ο ΠΔΣ συμμετέχει σε κομβικές μεταρρυθμίσεις πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, με σχεδόν καθημερινή παρουσία εκπροσώπων στις Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων.

"Η πολιτεία οφείλει να παρέχει στη δικαιοσύνη εξοπλισμένα δικαστήρια με τις απαραίτητες κτηριακές, τεχνικές και τεχνολογικές υποδομές, καθώς και το αναγκαίο και καταρτισμένο προσωπικό για τη διεκπεραίωση του δικαστικού έργου. Εν ολίγοις να διατίθενται οι ανάλογοι πόροι για την ολιστική και συνεχή αναβάθμιση του τομέα της δικαιοσύνης", επισήμανε ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για να καλυφθούν οι ελλείψεις και η αδράνεια πολλών χρόνων.

Παρά ταύτα, σημείωσε, μετά τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη δικαστική βαθμίδα και την εφαρμογή των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας, καθυστερεί η υλοποίηση ουσιαστικών τομών και η εφαρμογή ουσιαστικών αλλαγών. Συγκεκριμένα, είπε, "καθυστερούν τομές, οι οποίες καθορίζουν την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης".

Ο κ. Βορκάς είπε ότι επείγει η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια δικαιοσύνη, η αναβάθμιση των κτηριακών και υλικοτεχνικών υποδομών των δικαστηρίων και επιβάλλεται η άμεση υλοποίηση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Λευκωσίας. Ακόμα, πρόσθεσε ότι είναι επιβεβλημένος και ο συντονισμός ενεργειών για προώθηση των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών. "Ο ΠΔΣ αντικρίζει την αξιοποίηση της διαιτησίας και διαμεσολάβησης, ως προτεραιότητα στη δράση του", επισήμανε, σημειώνοντας ότι ο ΠΔΣ λειτουργεί από το 2022 το Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης (CAMC), το οποίο διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την εξυπηρέτηση των συμβαλλόμενων μερών σε όλα τα στάδια των διαδικασιών.

Είπε, ακόμα, ότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας η αναμενόμενη υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία της ετοιμασθείσας από το Συμβούλιο της Ευρώπης Σύμβασης Προστασίας του Δικηγορικού επαγγέλματος, για ενίσχυση και θωράκιση του κράτους δικαίου στον τόπο.

Αναφέρθηκε, ακόμα, στην ανάγκη συνεχούς προσαρμογής σε νέους τομείς του δικαίου, στην τεχνολογία και άλλους τομείς. "Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι κάθε χρόνο υποδεχόμαστε στον κλάδο πέραν των 400 νέων συναδέλφων με ότι θετικό συνεπάγεται τούτο στην κυπριακή κοινωνία και οικονομία", επισήμανε.

Σε σχέση με το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων, είπε ότι ολοκληρώθηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης του, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις του σε ταμεία του εξωτερικού έφτασαν τα €50 εκ., αυξάνοντας τα κεφάλαιά του στα €95 περίπου εκ. Πρόσθεσε ότι συγκαταλέγεται στους μεσοπρόθεσμους στόχους του ΠΔΣ η αγορά πολυώροφου κτηρίου και η δημιουργία αμφιθεάτρου για τις εκδηλώσεις του ΠΔΣ αλλά και για επενδυτικούς σκοπούς.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται επίσης ο εκσυγχρονισμός του περί Δικηγόρων Νόμου και των Κανονισμών Δεοντολογίας στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Ο κ. Βορκάς τόνισε ότι κρίνεται ως εξαιρετικά καλή η συνεργασία του ΠΔΣ με όλα τα υπουργεία, τις Επιτρόπους και όλες τις υπηρεσίες και Τμήματα. Θεωρεί, επίσης, σημαντική τη συνεργασία με τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και με τα πολιτικά κόμματα, τον Γενικό Εισαγγελέα, τον Γενικό Ελεγκτή και την Κεντρική Τράπεζα, ακόμα και την Κεφαλαιαγορά, τον ΣΕΛΚ, τη ΜΟΚΑΣ και άλλους Οργανισμούς. Αναφέρθηκε, τέλος, στη συνεργασία του ΠΔΣ με τη Δικαστική Εξουσία, μιας και κοινός στόχος είναι η διαφύλαξη και ανάδειξη της δικαιοσύνης στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα, όπως είπε.

ΚΥΠΕ