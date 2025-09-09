Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Επανασυνελήφθη 22χρονος για κατοχή ναρκωτικών και όπλων

Προηγήθηκε έρευνα στην οικία του στην επαρχία Λευκωσίας, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν τέσσερα πιστόλια, εκ των οποίων τα τρία έφεραν έμφορτη γεμιστήρα, μία επιπλέον γεμιστήρα με σφαίρες, πτυσσόμενο ρόπαλο, συσκευή που μοιάζει με κινητό τηλέφωνο και ένα αεροβόλο τυφέκιο.

Εικοσιδυάχρονος ύποπτος για υπόθεση απόπειρας φόνου, συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου και παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών- αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 14 Αυγούστου στην Πύλα - και ο οποίος τελεί υπό κράτηση, επανασυνελήφθηκε από την Αστυνομία για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών υλών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου, συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου και παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών στις 14 Αυγούστου, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος στη σύλληψη άντρα ηλικίας 22 ετών, ο οποίος τελούσε ήδη υπό σύλληψη από τις 3 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, της σύλληψης του 22χρονου προηγήθηκε έρευνα στην οικία του στην επαρχία Λευκωσίας, στην οποία συμμετείχαν μέλη του ΤΑΕ και ΟΠΕ Λάρνακας, ΤΑΕ και ΥΚΑΝ Λευκωσίας, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν τέσσερα πιστόλια, εκ των οποίων τα τρία έφεραν έμφορτη γεμιστήρα, μία επιπλέον γεμιστήρα με σφαίρες, πτυσσόμενο ρόπαλο, συσκευή που μοιάζει με κινητό τηλέφωνο και ένα αεροβόλο τυφέκιο.

Από την περαιτέρω έρευνα, εντοπίστηκαν σε χάρτινο κουτί παπουτσιών δύο νάιλον συσκευασίες τύπου zip lock, με άσπρη κρυσταλλική ουσία, συνολικού μεικτού βάρους 2 κιλών και 89 γραμμαρίων, η οποία πιστεύεται ότι είναι μεθαμφεταμίνη ενώ σε άλλο δωμάτιο εντοπίστηκαν και νάιλον συσκευασίες, που πιστεύεται ότι περιέχουν ναρκωτικά.

Ο 22χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.  

Η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ και την ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο) Λευκωσίας.

Σημειώνεται, ότι ο 22χρονος τελούσε ήδη υπό σύλληψη και οκταήμερη κράτηση για την πρώτη υπόθεση της Πύλας από τις 3 Σεπτεμβρίου

