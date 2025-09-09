Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Τίμης

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Τίμης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025 και ώρα 11:55, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Τίμης, της επαρχίας Πάφου στην τοποθεσία "Πλατζερόν".

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 12:30, αφού έκαψε έκταση 3 δεκαρίων με ξηρά χόρτα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 7 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.