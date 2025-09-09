Συνεχίζεται η παρέμβαση σε τεμάχιο γης για μεταστέγαση ΝΟ Κερύνειας, λέχθηκε στην Επ.Προσφύγων

Υπάρχει μία παρέμβαση στο τεμάχιο γης που έχει δοθεί στο Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας για μεταστέγαση του, αναφέρθηκε την Τρίτη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων. Η Επιτροπή συζήτησε σήμερα το θέμα της μεταστέγασης του προσφυγικού σωματείου Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας και τα προβλήματα που προκύπτουν στην υλοποίησή της, καθώς και τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζει το προσφυγικό σωματείο «Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου».

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, Νίκος Κέττηρος, είπε ότι ενημερώθηκαν από το Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας σχετικά με μια έκταση, η οποία παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση προς τον Όμιλο, στον Δήμο Αμαθούντας, ωστόσο όταν πήγαν εκεί με τους χωρομέτρες για να οριοθετήσουν τον χώρο, κάποιος καταπατητής σωματοφύλακας δεν επέτρεψε στους ανθρώπους του Κτηματολογίου και του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας να εισέλθουν στο χώρο.

«Από τότε έχουν περάσει 3 χρόνια. Τρία χρόνια και το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να βγάλει έξω τους καταπατητές. Έχει όμως τη δυνατότητα να καταπατεί το ίδιο το κράτος και ο κάθε σωματοφύλακας τα δικαιώματα των εκτοπισμένων του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας. Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει» είπε.

Ανέφερε ότι είχαν προσκαλέσει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, τον Επαρχιακό Οργανισμό Λεμεσού και την Αστυνομία Λεμεσού, ωστόσο «δεν ήρθε κανένας». «Στην επόμενη συνεδρία θα είναι πρώτο θέμα και θα τους σταλεί αυστηρή επιστολή γιατί έχει και άλλους τρόπους η Βουλή να τους εγκαλέσει και να έρθουν εδώ. Υπάρχουν νομικοί τρόποι για να πάρει το κράτος τη χαλίτικη γη του από τον κάθε καταπατητή, τον κάθε σωματοφύλακα και τον κάθε cowboy, ο οποίος μπαίνει σε περιουσία του κράτους και νομίζει ότι όλα είναι δικά του», σημείωσε.

Είπε, επιπρόσθετα, ότι αυτό το θέμα θα το δουν την ερχόμενη εβδομάδα, όπως και το θέμα του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου, του οποίου η περιουσία ήταν στο φράγμα του Κούρη με αποθήκες και στέγαστρα και εξοπλισμό, που έχει καταστραφεί από τις μεγάλες πυρκαγιές.

Έχει γίνει μία διαδικασία για τα στέγαστρα διαφορετική που πρέπει να νομιμοποιηθεί για να αποζημιωθεί πλήρως, είπε ενώ αναφέρθηκε και σε διαδικασία μέσω του Υπουργείου Εμπορίου για τον εξοπλισμό. «Δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι αυτοί ούτε ένα σεντς μέχρι στιγμής και οι προετοιμασίες για αγώνες έχουν αρχίσει και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου δεν μπορέσει να αποκτήσει εξοπλισμό το συντομότερο δυνατό, τότε δεν θα του μείνουν αθλητές γιατί οι αθλητές του ΝΟ Αμμοχώστου θα αναγκαστούν να πάνε στο ΝΟ Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας ή οπουδήποτε αλλού υπάρχουν και εξοπλισμός, υπάρχουν και εγκαταστάσεις», συμπλήρωσε.

Εκ μέρους του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας, ο Γλαύκος Καριόλου, σε δηλώσεις του είπε ότι τους έχει παραχωρήσει επίσημα το Κτηματολόγιο Λεμεσού το τεμάχιο 480, το οποίο βρίσκεται ανατολικά στο σύνορο ακριβώς του κολυμβητηρίου του ΚΟΑ στη Λεμεσό.

«Μεταβήκαμε εκεί μαζί με το Κτηματολόγιο, μαζί με τους χωρομέτρες, μαζί με τα GPS για να οριοθετηθεί το τεμάχιο 480. Πηγαίνοντας εκεί όμως ανακαλύψαμε ότι το τεμάχιο ήταν περιφραγμένο με συρματοπλέγματα λεπίδα. Υπήρχαν μπράβοι μέσα, υπήρχαν σκύλοι μέσα. Και όταν δοκιμάσαμε να μπούμε μέσα από την πλευρά της θάλασσας μαζί με το Κτηματολόγιο, οι φύλακες του τεμαχίου δεν μας επέτρεψαν καν να μπούμε μέσα. Πού όμως; Μέσα στο κρατικό τεμάχιο που μας είχε παραχωρήσει το Κτηματολόγιο», σημείωσε.

«Πως είναι δυνατόν το τεμάχιο 480 να έχει καταπατηθεί από ιδιώτες εις διπλούν» διερωτήθηκε λέγοντας ότι μέσα υπάρχει οικία, αλλά και οικία κηπουρού, ενώ υπάρχουν διάδρομοι και σε όλο το τεμάχιο έχει μπει περίφραξη και υπάρχει φύλακας.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Καριόλου είπε ότι όλοι οι Ναυτικοί Όμιλοι στην Κύπρο έχουν κρατική παραλιακή γη εκτός από τον ΝΟ Κερύνειας, στον οποίο, πρόσθεσε «παραχώρησαν τουρκοκυπριακή ιδιωτική γη, ούτως ώστε να μην μπορεί να αναπνεύσει».

Ένα σημαντικό μέρος των εσόδων των σωματείων είναι από την άδεια χρήσης κυλικείου, είπε για να προσθέσει πως αυτό δεν επιτρέπεται στον ΝΟ Κερύνειας.

«Δεν επιτρέπεται να έχει έσοδα από το κυλικείο του. Μάλιστα, πρώην Υπουργός μας έχει πάρει το 62% της περιοχής και μάλιστα έχει δωρίσει αυτό που χτίσαμε εμείς, τα παλιά μέλη με τα χέρια και από την τσέπη μας, σε κάποιον επιχειρηματία για ψαροταβέρνα» είπε, ενώ ανέφερε πως ζητούν μεταστέγαση εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, σε δηλώσεις της είπε ότι «έχετε ακούσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας δια στόματος του Γλαύκου Καριόλου, ο οποίος τα ζει εδώ και 15 χρόνια». «Ο ΝΟ Κερύνειας ταλαιπωρείται εδώ και 15 χρόνια όχι από άλλο λόγο, αλλά ακριβώς γιατί η πολιτεία, το κράτος, δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Διερωτώμαι αν είναι τόσο δύσκολο επιτέλους να σηκώσει το τηλέφωνο η μια υπηρεσία και να συνεννοηθεί με την άλλη. Υπάρχει μία παρέμβαση στο τεμάχιο γης που έχει δοθεί στο ΝΟ Κερύνειας» και αυτό το πρόβλημα υφίσταται εδώ και 3 χρόνια, σημείωσε.

Καμιά υπηρεσία, συνέχισε, δεν έχει καταγγείλει αυτή την παράνομη παραβίαση, την παράνομη κατοχή κρατικής γης στην αστυνομία και στην Νομική Υπηρεσία. «Δεν είναι δεύτερης κατηγορίας οι όμιλοι της Κερύνειας, τα σωματεία, οι οργανώσεις και ο κόσμος της. Απαιτούμε επιτέλους να δοθεί δικαιοσύνη σε αυτήν την τόσο σοβαρή υπόθεση που αφορά στο ΝΟ Κερύνειας και στην επιβίωσή του», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μιχάλης Γιακουμή, σε δηλώσεις του είπε ότι «ως Βουλή, οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα στα προσφυγικά σωματεία που αποτελούν ζωντανούς φάρους ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού».

«Δεν είναι απλώς χώροι άθλησης, είναι θεματοφύλακες της μνήμης, αλλά και παραδείγματα αντοχής και προσφοράς. Ζήτησα να επισπευστούν όλες οι διαδικασίες και να δοθούν οι αναγκαίες λύσεις, γιατί κάθε καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και τη συνέχεια των σωματείων μας. Τα προσφυγικά σωματεία δεν ζητούν χάρη, αλλά δικαίωμα: να συνεχίσουν να υπάρχουν, να δημιουργούν και να τιμούν την ιστορία των κατεχόμενων πόλεων και χωριών μας», κατέληξε.

ΚΥΠΕ