Al Jazeera: Ετοιμάζουν μάρτυρες υπεράσπισης

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Με την κατάθεση της γραμματέως του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη αλλά και του πρώην γενικού διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων θα συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση πολιτογραφήσεων για το βίντεο του Al Jazeera. Οι δύο μάρτυρες κλήθηκαν από την υπεράσπιση του πρώτου κατηγορουμένου, Δημήτρη Συλλούρη.

Σε προηγούμενη δικάσιμο, έπειτα από την ολοκλήρωση της υπόθεσης της Κατηγορούσας Αρχής, το δικαστήριο είχε καλέσει τους δύο κατηγορούμενους να παρουσιάσουν την υπεράσπισή τους σε σχέση και με τις τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, ενημερώνοντάς τους ότι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν κατάθεση ενόρκως και να ακολουθήσει αντεξέταση, να προχωρήσουν σε δήλωση χωρίς αντεξέταση, αλλά και το δικαίωμα της σιωπής.

Ο Κρις Τριανταφυλλίδης, δικηγόρος του κ. Συλλούρη, ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του δεν θα δώσει μαρτυρία και ότι θα έχει δυο, ίσως τρεις μάρτυρες, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι την επόμενη δικάσιμο (αύριο).

Ερωτηθείς από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, Νικόλα Γεωργιάδη, ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε ότι δεν είναι κοινοί οι μάρτυρες με αυτούς που προτίθεται να καλέσει ο δικηγόρος του κ. Τζιοβάνη, και ότι οι μάρτυρές του θα είναι ο πρώην γενικός διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, Σωκράτης Σωκράτους, για να δώσει πληροφορίες για κάποια ταξίδια του κατηγορουμένου 1 στο εξωτερικό, και η Έλενα Παπανδρέου, γραμματέας του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία δακτυλογράφησε μία επιστολή την οποία υπέγραψε ο τότε ΠτΔ και παρέλαβε ο κατηγορούμενος 1. Η επιστολή αφορά εξουσιοδότηση την οποία ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δώσει στον κ. Συλλούρη και σε άλλους αξιωματούχους για προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο.

Ο Γιώργος Παπαϊωάννου, δικηγόρος του κ. Τζιοβάνη, είπε στο δικαστήριο ότι συμβούλεψε τον πελάτη του να προβεί σε σύντομη δήλωση και ότι αυτό θα πράξει, και ότι θα έχει τουλάχιστον τρεις μάρτυρες (Έλενα Τζιοβάνη, Ελένη Μιχαήλ, Παντελής Τσολάκης).

