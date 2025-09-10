Κύκλωμα Σύρων: Στο κάδρο και άλλα εγκλήματα...

Η ανακάλυψη γιάφκας με όπλα και ναρκωτικά σε αποθήκη στην επαρχία Λευκωσίας, πιθανολογείται ότι θα οδηγήσει την Αστυνομία στην εξιχνίαση σοβαρών εγκληματικών ενεργειών που διαπράχθηκαν τους τελευταίους μήνες στη Λάρνακα και σε άλλες περιοχές. Η σύλληψη πέντε Σύρων, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για ενεργό εμπλοκή στο χτύπημα της 14ης Αυγούστου σε μάντρα ενοικιάσεως αυτοκινήτων στον παραλιακό δρόμο της Πύλας, πιστεύεται ότι θα βοηθήσει τις Αρχές Ασφαλείας να βρουν την άκρη του νήματος και για παρόμοια χτυπήματα που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα.

Χτυπήματα τα οποία πιστεύεται ότι συγκαταλέγονται στο οργανωμένο έγκλημα. Θυμίζουμε, ότι στη μάντρα ενοικιάσεως αυτοκινήτων πυρπολήθηκαν τέσσερα οχήματα της επιχείρησης, ενώ έγινε απόπειρα φόνου κατά του φρουρού ασφαλείας του υποστατικού. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας πιστεύουν ότι με τον εντοπισμό του οπλισμού και των πυρομαχικών απέτρεψαν νέες εγκληματικές ενέργειες. Εκτός από το κλοπιμαίο αυτοκίνητο (κλάπηκε στη Λεμεσό) που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες της εγκληματικής ενέργειας στην Πύλα και τις ποσότητες ναρκωτικών που βρέθηκαν, στο λυόμενο υποστατικό εντοπίστηκαν τέσσερα πιστόλια, ένα αεροβόλο τυφέκιο με σκόπευτρο, ένα πτυσσόμενο ρόπαλο, μία γεμιστήρα με σφαίρες, αριθμός φυσιγγίων διαμετρήματος 9 χιλιοστών και αριθμός έμφορτων φυσιγγιοθηκών. Διερευνάται κατά πόσο ο οπλισμός έχει χρησιμοποιηθεί σ' εγκληματικές ενέργειες.

Η Αστυνομία προσπαθεί να συνδέσει τους πέντε Σύρους που κρατούνται σε σχέση με το χτύπημα της Πύλας και με άλλες ανεξιχνίαστες σοβαρές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια για σύνδεση των υπόπτων με τρεις υποθέσεις εμπρησμού αυτοκινήτων. Η πρώτη διαπράχθηκε τέλη Ιουνίου στη Λάρνακα σε όχημα που ανήκει σε πρόσωπο γνωστό στις Αρχές Ασφαλείας. Η δεύτερη υπόθεση έγινε τον Δεκαπενταύγουστο σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 42χρονου στην Αραδίππου, ενώ η τρίτη συνέβη σε όχημα ηλικιωμένου προσώπου στο Δασάκι Άχνας πριν από μερικές μέρες.

Πάντως, στην τελευταία περίπτωση δεν αποκλείεται οι δράστες να χτύπησαν λάθος στόχο, διότι ο ηλικιωμένος δεν φαίνεται να συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Περαιτέρω, διερευνάται κατά πόσο οι πέντε Σύροι συνδέονται με ακόμα τρεις εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο και Αύγουστο στη Λάρνακα, δηλαδή με την απόπειρα φόνου εναντίον 49χρονου στην Πύλα, με την απόπειρα φόνου σε βάρος 47χρονου επιχειρηματία στη Βιομηχανική Δρομολαξιάς και με τους πυροβολισμούς σε όχημα 25χρονης στην Ορόκλινη.

Οι πέντε συλληφθέντες είναι ηλικίας 44, 27, 23 και 17 χρόνων (δύο 17χρονοι). Ο 44χρονος είναι κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές και θεωρείται το πρόσωπο που έδωσε τις οδηγίες για την κλοπή του αυτοκινήτου.